Bernard Hill ricordato dalle star de Il Signore degli Anelli: 'Nessuno recitava le parole di Tolkien come lui'

La morte di Bernard Hill ha suscitato molta commozione tra gli attori che hanno avuto la fortuna di recitare accanto a lui e tra le star che hanno condiviso un ricordo o un omaggio ci sono anche i protagonisti della trilogia Il Signore degli Anelli diretta da Peter Jackson.

L'attore ha infatti avuto la parte di Théoden, il re di Rohan.

I commenti online

Online Elijah Wood, interprete di Frodo Baggins nei film Il signore degli anelli, ha scritto online: "Addio al nostro amico, al nostro re, Bernard Hill. Non ti dimenticheremo mai. 'Perché era un cuore gentile, e un re grandioso e manteneva le sue promesse, ed è uscito dalle ombre per un'ultima bella mattina".

Il post è accompagnato da una foto scattata da Viggo Mortensen. Elijah non aveva recitato accanto a Hill nei film, ma ha potuto conoscere il collega grazie ai tanti eventi, convention e reunion organizzati nel corso degli anni.

La stessa foto è stata condivisa anche da Karl Urban, che ha avuto la parte del nipote di Théoden, Éomer.

Dominic Monaghan ha invece scritto nelle sue stories Instagram un passaggio dell'opera di Tolkien in cui si descrive la reazione di Merry alla morte di Théoden.

Muore a 79 anni Bernard Hill, attore di "Titanic" e "Il Signore degli Anelli"

Wood, Monaghan, Billy Boyd e Sean Astin erano inoltre ospiti di un evento Comic Con a Liverpool nel weekend e gli interpreti degli hobbit protagonisti della storia hanno voluto rivolgere qualche parola in onore di Hill.

Astin ha sottolineato: "Vogliamo semplicemente un momento, prima di scendere da questo palco, per rendergli onore. Avrebbe dovuto essere qui oggi. Gli vogliamo bene. Era intrepido, era divertente, era burbero, era irascibile, era meraviglioso".

Boyd ha poi aggiunto che stavano guardando i film e parlandone quando ha detto ai colleghi che nessuno pronunciava le parole di Tolkien meglio di Bernard: "Il modo in cui le ancorava a un realismo... Mi spezzava il cuore. Era un uomo meraviglioso e mancherà profondamente a tutti".