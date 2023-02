Il Signore degli Anelli: svelato il set LEGO di 6167 pezzi dedicato a Gran Burrone

Tutti i fan de Il Signore degli Anelli, finalmente, riceveranno un nuovo set LEGO degno della gran quantità di dettagli e dell'ampiezza che contraddistingue da sempre questa saga. L'azienda ha recentemente presentato la riproduzione della leggendaria Gran Burrone, direttamente dai film di Peter Jackson. Si tratta del più grande prodotto mai realizzato relativo a Il Signore degli Anelli composto da 6.167 pezzi e 15 minifigure tra cui ogni membro della Compagnia dell'Anello.

Questo nuovo progetto fa parte di LEGO Icons, una linea rivolta agli adulti con costruzioni più difficili che, in passato, includevano altri enormi set come il LEGO Titanic. In questa nuova struttura a tema Il Signore degli Anelli ritroviamo uno dei luoghi chiave dell'intera saga: Gran Burrone. Riprodotto in ogni minimo dettaglio, la struttura si sviluppa in tre sezioni distinte con numerosi riferimenti al film di Jackson, tra cui il luogo del Consiglio dove la Compagnia si riunisce per determinare cosa fare con l'anello, la camera di Frodo dove si risveglia dopo essere stato attaccato dai Nazgûl e lo studio di Elrond insieme ai suoi dipinti della storia della Terra di Mezzo. Il tutto è accompagnato da altre strutture ed elementi distaccati.

Nel set di Gran Burrone, inoltre, sono inclusi anche i personaggi di: Gandalf il Grigio, Frodo Baggins, Samwise Gamgee, Merriadoc "Merry" Brandybuck, Peregrino Took, Legolas, Gimli, Boromir, Aragorn, Elrond, Arwen e Bilbo.

"Sappiamo che molti dei nostri fan attendono da molto tempo una cosa del genere, ma un set LEGO fantastico de Il Signore degli Anelli non è mai in ritardo, arriva precisamente quando deve farlo! Per noi era importante creare qualcosa di veramente speciale in questa riproduzione di Gran Burrone. Abbiamo mirato ad aggiungere quanti più dettagli possibili e a creare un'esperienza coinvolgente durante tutta la costruzione, per deliziare i fan che vogliono costruire le scene o mostrare con orgoglio la casa di Elrond. Siamo davvero soddisfatti del design finale e di come abbiamo portato Gran Burrone alla vita sotto forma di mattoncini", ha detto il LEGO Design Master Mike Psaiki in una dichiarazione ufficiale (tramite Collider).

Vi ricordiamo che la pubblicazione di questo set è attesa per l'8 marzo, a un prezzo di 499 dollari, con la possibilità di preordinarlo dal 4/5 marzo.