Il Signore degli Anelli, colpo di scena: Stephen Colbert scriverà il nuovo film per Peter Jackson

Stephen Colbert sta per realizzare i suoi sogno di superfan de Il signore degli anelli. In un annuncio a sorpresa, Warner Bros. ha rivelato che il popolare conduttore sta sviluppando insieme al figlio un nuovo film ambientato nella Terra di Mezzo che co-scriverà per Peter Jackson.

Il video annuncio di Peter Jackson

Ad annunciare l'incredibile novità è stato lo stesso Peter Jackson in un video diffuso sui social media di Warner Bros. in cui ha fornito un breve aggiornamento sul prossimo film del franchise fantasy, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, diretto da Andy Serkis, la cui uscita è prevista per il 2027. "Andy sta facendo un lavoro fantastico. Il risultato è incredibile. La sceneggiatura sta prendendo forma e penso che sarà un film davvero buono" ha detto Jackson.

Poi il regista e produttore neozelandese ha anticipato il suo "partner davvero speciale" che lo aiuterà a sviluppare il prossimo capitolo del franchise dopo The Hunt for Gollum svelandone il titolo: The Lord of the Rings: Shadows of the Past. Il partner in questione è Stephen Colbert, che si è connesso in videochiamata con Jackson denunciando la sua passione sfegatata per Tolkien e anticipando cosa lo aspetta nella Terra di Mezzo.

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Di cosa parlerà il film di Stephen Colbert

Colbert, un accanito fan di Tolkien, ha poi spiegato che la trama del suo film trarrà spunto da alcuni capitoli del primo volume de Il signore degli anelli, La Compagnia dell'Anello, che non sono stati inclusi nell'adattamento cinematografico di Jackson del 2001.

"Sai cosa significano per me i libri e cosa significano per me i tuoi film", ha detto Colbert a Jackson. "Ma la cosa che mi sono ritrovato a rileggere più e più volte sono stati i sei capitoli iniziali de La Compagnia dell'Anello che non sono mai stati sviluppati nel nel primo film all'epoca. Si tratta fondamentalmente dei capitoli dal III (In tre si è in compagnia) all'VIII (Nebbia sui Tumulilande). E ho pensato, 'Oh, aspetta, forse potrebbe essere una storia a sé stante che si inserisce nella storia più ampia. Potremmo realizzare qualcosa che sia completamente fedele ai libri e allo stesso tempo completamente fedele ai film che avete già realizzato?'"

Colbert ha spiegato che, dopo aver avuto l'idea, ne ha parlato con suo figlio, lo sceneggiatore Peter McGee, e insieme hanno elaborato una struttura narrativa per il film. Una volta gettate le basi, Colbert ha contattato Jackson e, negli ultimi due anni, hanno lavorato con la sceneggiatrice Philippa Boyens allo sviluppo della sceneggiatura.

Trama di The Lord of the Rings: Shadows of the Past

Già svelata da Variety anche la sinossi ufficiale del film in arrivo: "Quattordici anni dopo la morte di Frodo, Sam, Merry e Pipino si mettono in viaggio per ripercorrere le prime tappe della loro avventura. Nel frattempo, la figlia di Sam, Elanor, ha scoperto un segreto a lungo sepolto ed è determinata a scoprire perché la Guerra dell'Anello è stata quasi persa prima ancora di iniziare."

The Lord of the Rings: Shadows of the Past segnerà il debutto di Stephen Colbert nello sviluppo di un potenziale blockbuster di tale portata, ma questa non è la prima collaborazione del conduttore con Peter Jackson. Nel 2013 Colbert è comparso in un cameo ne Lo Hobbit - La desolazione di Smaug. Ha inoltre diretto Jackson, oltre alle star de Il Signore degli Anelli Ian McKellen, Viggo Mortensen ed Elijah Wood, nel cortometraggio del 2019 Darrylgorn, ambientato proprio nella Terra di Mezzo.