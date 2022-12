Il Signore degli Anelli, sapevate che James Corden aveva partecipato ai provini per i film?

Anche l'attore e celebre conduttore James Corden aveva fatto i provini per i film de Il Signore degli Anelli... Venite a scoprire per quale ruolo, e come andarono le cose.

Tra i tanti volti noti che ai tempi si presentarono ai provini de Il Signore degli Anelli c'era anche lui, James Corden. Il celebre conduttore del Late Late Show ha raccontato com'è andata in una chiacchierata con Josh Horowitz.

Le storie di casting mancati sono tra le più interessanti - e a volte sorprendenti - quando si parla di cinema e serie tv, ma nel caso di quella che è forse la più grande saga fantasy di tutti i tempi, Il Signore degli Anelli, potete star certi che spunterà sempre fuori qualche grosso nome a distanza di anni e anni.

Così è stato recentemente, ad esempio, per l'attore e conduttore britannico James Corden, che è tornato a parlare di quando partecipò alle audizioni per i film diretti da Peter Jackson.

"__È vero che una delle tue prime audizioni fu per Il Signore degli Anelli?" chiede Horowitz. "Sì" arriva la conferma. "E come andò, James?" chiede poi l'intervistatore. "Non bene" risponde Corden, causando ilarità generale.

"Ogni singola persona a Londra fece il provino per Il Signore degli Anelli. Ogni. Singola. Persona" racconta allora l'attore/presentatore "Io andai alle audizioni per Samwise. E lo stavo facendo, Josh! Stavo facendo il giusto accento e tutto... 'Mr. Frodoooooo'. Io e due altri miei amici ci presentammo li, e ci richiamarono per il giorno dopo, e per il giorno dopo ancora. E poi nessuno di noi venne richiamato per il giorno successivo".

Ma non c'è troppa amarezza, oggi, da parte di Corden, che rivela di amare molto La Compagnia dell'Anello e gli altri film.

E voi, che ne pensate? Vi sarebbe piaciuto James Corden nei panni di Samwise?