Il signore degli anelli: Peter Jackson ha fatto trapelare lo script per liberarsi di Harvey Weinstein

Il regista Peter Jackson avrebbe deliberatamente fatto trapelare la sceneggiatura de Il signore degli anelli per tenere lontano dal progetto Harvey Weinstein.

Peter Jackson sul set de Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello nel 1999

In origine, Miramax, di proprietà dei fratelli Bob e Harvey Weinstein, voleva realizzare due film tratti dall'opera di Tolkien. Dopo la loro uscita di scena, Peter Jackson ha stretto un accordo con New Line Cinema che gli ha permesso di fare tre film includendo alcune delle scene da lui più amate che erano state escluse dalla versione di Miramax.

Secondo un report diffuso da Polygon, Peter Jackson avrebbe intenzionalmente lasciato trapelare lo script del progetto originale a due film al sito web Ain't It Cool. Jackson si sarebbe assicurato indirettamente di far pervenire la sceneggiatura nelle mani di Drew McWeeny, che ne ha poi scritto una recensione parlando del potenziale del progetto. Questo ha permesso di attirare l'attenzione sullo script così da far sì che Peter Jackson si liberasse dei Weinstein stringendo un accordo con New Line Cinema. Ecco cosa si legge nel resoconto degli eventi fatto da Drew McWeeny:

"Jackson aveva già avuto contatti con Ain't It Cool a quel punto e molte persone in WingNut e WETA si stavano dando da fare. Sentivano di aver creato qualcosa di grande ed erano preoccupati di non essere in grado di trovare uno studio che li sostenesse. Così hanno deciso di far pervenire lo script a Ain't It Cool in modo tale da poter negare ogni responsabilità. Non lo hanno fatto in modo diretto e nessuno ci ha chiesto ufficialmente di coprirli, così se io fossi stato spinto a parlare avrei potuto dire in tutta onestà che non erano stati Peter o Fran Walsh. Quel che è chiaro è che ho avuto accesso allo script così da poterne parlare nel momento esatto in cui New Line stava cercando di prendere una decisione".

Alla fine Peter Jackson l'ha avuta vinta. Non solo è riuscito a realizzare una trilogia amatissima, ma la terza pellicola, Il signore degli anelli - Il ritorno del re, nel 2004 si è portata a casa 11 Oscar.