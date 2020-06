Il Signore degli Anelli: la miglior battuta di Gandalf non era nel libro

La reunion virtuale de Il signore degli anelli ci ha rivelato che la miglior battuta pronunciata dal personaggio di Gandalf non era contenuta nel libro di Tolkien.

Sean Astin è l'ottimo inteprete del fedele Sam Gamgee

Il weekend è stato allietato dalla reunion virtuale su Zoom del cast de Il signore degli anelli condotta da Josh Gad a cui hanno partecipato anche la sceneggiatrice Philippa Boyens e il regista Peter Jackson.

Le star della mitica trilogia Elijah Wood (Frodo), Sean Astin (Samwise), Dominic Monaghan (Merry), Billy Boyd, Ian McKellen (Gandalf), Viggo Mortensen (Aragorn, Orlando Bloom (Legolas), Sean Bean (Boromir), John Rhys-Davies (Gimli), Liv Tyler (Arwen), Miranda Otto (Éowyn) ed Andy Serkis (Gollum/Sméagol) sono intervenuti per ricordare aneddoti ed esperienze vissute sul set in Nuova Zelanda. C'è stato spazio anche per una rivelazione che riguarda la miglior battuta messa in bocca al personaggio di Gandalf.

Parlando del legame con le parole di Tolkien, Philippa Boyens ha spiegato: "Scrivi queste battute e poi ti trovi questi attori straordinari che le devono pronunciare. Ogni tanto aggiustano l'esposizione a loro modo migliorando le parole del romanzo, sul set Fran e io ci guardavamo e dicevamo 'Va bene, Ian lo toglierà dalla pagina"

Al riguardo, Ian McKellen ha aggiunto: "Uh, Gandalf non dice, 'Non passerai' nel libro. Dice 'Non puoi passare'".

Sir Ian McKellen non aveva mai letto l'opera di Tolkien prima di accettare il ruolo di Gandalf, ma ben presto è diventato un esperto portando i libri con sé sul set per studiarli. Apprendiamo così che una battute più celebri del suo personaggio è frutto di una variazione nata dalla sinergia tra la sua interpretazione e lo script di Philippa Boyens, la quale svela un'altra battuta che è stata modificata:

"Gandalf dice 'Non passerai', ma sapete cosa, una delle prime cose che ho scritto per Fran e Pete, che penso sia la ragione per cui mi hanno offerto il lavoro, era 'Un mago non è mai in ritardo, Frodo Baggins. Né in anticipo. Arriva al momento giusto quando serve."

Peter Jackson commenta: "Così questa è una frase di Phillipa, non di Tolkien".