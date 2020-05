Il Signore degli Anelli: il video della reunion regala molti aneddoti e scene iconiche

I protagonisti del cult Il Signore degli anelli sono stati coinvolti da Josh Gad nella realizzazione di una reunion virtuale e il video regala moltissimi momenti memorabili e incredibilmente divertenti.

L'occasione è stata resa possibile dal format Reunited Apart ideato dalla star della Disney con lo scopo di raccogliere fondi a favore di No Kid Hungry.

L'evento in streaming si è aperto con un divertente scambio di battute tra Josh Gad e Sean Astin, convinto dall'amico a chiamare in diretta i suoi amici e colleghi della trilogia dedicata alle avventure raccontete in Il signore degli anelli.

Sullo schermo sono quindi apparsi Elijah Wood, Dominic Monaghan, Orlando Bloom che ha interpretato l'elfo Legolas, sir Ian McKellen che ha avuto l'iconico ruolo di Gandalf e il regista Peter Jackson accanto alla sceneggiatrice Philippa Boyens.

Alla reunion hanno però partecipato tutte le star e progressivamente sono stati coinvolti Viggo Mortensen, Andy Serkis, Sean Bean, John Rhys-Davies, Karl Urban e Miranda Otto. All'evento spazio anche per il compositore Howard Shore.

La reunion ha regalato moltissimi momenti divertenti e memorabili come i ricordi delle prime scene interpretate da ogni membro del cast sul set, gli aneddoti legati al rapporto che si è formato tra di loro, scene ricreate grazie alle star e molte curiosità come la reazione di Jackson durante la realizzazione delle scene in cui Serkis indossava la tuta necessaria per creare in post-produzione l'aspetto di Gollum, apparizione di oggetti di scena e molte risate.