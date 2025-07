Il signore degli anelli: Elijah Wood è entusiasta di questa bizzarra teoria su Frodo e Legolas

Elijah Wood ha trovato il lato umoristico in una bizzarra teoria dei fan su Il signore degli anelli che coinvolge il suo personaggio Frodo e Legolas.

La saga seminale di Tolkien racconta un universo fantastico popolato da strane creature quali hobbit, elfi, gnomi, umani e stregoni che che vanno a comporre un'eccentrica squadra per portare a termine una missione incredibile, unendo razze che solitamente tendono a restare separate. Secondo una teoria peculiare e divertente elucubrata da alcuni fan, due membri della Compagnia dell'Anello si conoscevano a malapena.

Durante un'intervista con ScreenRant realizzata durante il panel di The Toxic Avenger del San Diego Comic-Con 2025, Elijah Wood, il co-protagonista Peter Dinklage e il regista Macon Blair hanno discusso di una delle teorie più divertenti sul Signore degli Anelli che circolano su Internet. Secondo la teoria in questione, corroborata da un'esilarante clip, Frodo non conosce il nome di Legolas.

La compagnia dell'anello in azione

Come è possibile che Frodo non conosca il nome di Legolas?

Alla fine de Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re, c'è una lunga sequenza al rallentatore in cui l'intera Compagnia si riunisce intorno al malaticcio, ma eroico Frodo. Ogni membro della Compagnia entra nella sua stanza a turno, ma, come sottolinea la teoria, l'unico che Frodo non menziona per nome è Legolas (Orlando Bloom). Da qui i fan hanno ipotizzato che non si ricordi o addirittura non conosca il suo nome. Ecco la reazione di Elijah Wood al riguardo.

"Non dice il suo nome. Lo so da dove nasce la teoria. Dalla scena in cui Frodo dice il nome di tutti tranne quello di Legolas. Gli sorride e basta. Al Consiglio di Elrond, dice 'Hai il mio arco'. Non dice 'Sono Legolas, hai il mio arco'. Non credo che conosca il suo nome. Non lo so, ma adoro questa teoria".

Nella scena in questione, quella del Consiglio di Elrond, Legolas viene menzionato per nome, anche se è facile non notarlo e ciò potrebbe essere sfuggito anche a Frodo. Dopo la coraggiosa difesa di Aragorn da parte di Legolas, Aragorn gli dice sostanzialmente di calmarsi in elfico, pronunciando il nome dell'amico alla fine. Dato che Frodo non parla elfico, è possibile che gli sia sfuggito che Legolas è il vero nome dell'elfo. La teoria dei fan potrebbe dunque essere meno campata in aria di quanto sembra, anche se risulta ugualmente divertente.