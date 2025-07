Il Signore degli Anelli e Le Cronache di Narnia, in arrivo il film animato sull'amicizia tra Tolkien e Lewis

Il legame affettivo tra gli autori de Il Signore degli Anelli e Le Cronache di Narnia, J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis, sarà al centro di una nuova produzione animata.

Considerati i padri fondatori del fantasy moderno, i due scrittori hanno firmato alcune delle opere più influenti del genere e hanno mantenuto una lunga amicizia nel corso degli anni, iniziata quando entrambi lavoravano all'Università di Oxford.

Il racconto dell'amicizia tra Tolkien e Lewis in un film animato tratto da un graphic novel

Il lungometraggio sarà l'adattamento del graphic novel The Mythmakers: The Remarkable Fellowship of C.S. Lewis & J.R.R Tolkien, scritta da John Hendrix, diretto da Justin Strawhand.

Il libro, pubblicato nel gennaio 2024, è stato nominato all'Eisner Award per la miglior opera basata sulla realtà. Il primo ad esprimere grande entusiasmo per il progetto è stato proprio John Hendrix: "Sono entusiasta che Burns & Co. stia adattando The Mythmakers in un film d'animazione di lungometraggio. Ho capito fin dalla nostra prima conversazione che il loro team aveva davvero compreso il libro e condivideva il mio amore per la mitologia dietro Lewis, Tolkien, gli Inklings e i mondi che hanno costruito insieme".

Jim Broadbent in una scena di Narnia

Hendrix ha spiegato l'evoluzione del progetto: "Il libro di The Mythmakers è stato un progetto lungo cinque anni, ma in molti modi, questa storia è iniziata nel mio cuore quando, a dieci anni, ho letto Lo Hobbit per la prima volta. Non vedo l'ora di scoprire come il fantastico team guidato da Aaron Burns tradurrà quella meraviglia nostalgica, che molti di noi condividono, in un nuovo pubblico e in un nuovo mezzo. Come ci hanno insegnato Lewis e Tolkien, l'arte migliora in comunità, e sono felice di condividere questa storia con una compagnia più ampia sul grande schermo".

Una buona notizia per i fan del genere fantasy?

Il film animato sull'amicizia tra Tolkien e Lewis potrebbe essere una buona notizia anche per i fan del genere fantasy: pochi autori hanno avuto un impatto duraturo sul genere e sulla cultura pop come Tolkien e Lewis.

La Terra di Mezzo e Narnia sono diventati dei luoghi iconici e centrali nell'immaginario popolare e proprio per questo motivo raccontare il legame tra due dei più grandi narratori nella storia della letteratura potrebbe essere un regalo particolarmente gradito agli appassionati del genere, dopo il rinvio delle riprese de Le Cronache di Narnia di Greta Gerwig.