Il Signore degli Anelli e Cowboy Bebop: la produzione delle serie tv al via

La serie targata Amazon Prime Video de Il Signore degli Anelli e la nuova rivisitazione in chiave Netflix di Cowboy Bepop, hanno entrambi ottenuto il permesso di entrare in Nuova Zelanda per riprendere la produzione.

Secondo il sito web dei media della Nuova Zelanda, il Ministero degli affari ha rivelato che sono stati autorizzati ad entrare nel paese le equipe di sette nuovi progetti. Oltre al tanto atteso sequel di Avatar e al film di Jane Campion, The Power of the Dog, che erano già stati autorizzati a entrare in Nuova Zelanda, sono stati autorizzati anche a riprendere la produzione de Il Signore degli Anelli, Cowboy Bepop e Power Rangers Beast Morphers, così come i film The Greatest Beer Run Ever e Sweet Tooth.

Un totale di 206 membri del cast e dell'equipaggio e 35 dei loro familiari saranno autorizzati a entrare nel paese nel corso di sei mesi. MBIE ha affermato che la concessione delle produzioni creerà 3000 posti di lavoro e aggiungerà 400 milioni di dollari all'economia della Nuova Zelanda.

"Il nostro successo nella gestione della situazione attuale, offre al nostro paese l'opportunità di diventare uno dei pochi ancora in grado di produrre in sicurezza contenuti per film e serie" - ha dichiarato il Ministro dello sviluppo economico, Phil Twyford - "Le domande e l'interesse che stiamo ottenendo dalle case di produzione internazionali, mi dicono che la comunità cinematografica internazionale vede la Nuova Zelanda come un rifugio sicuro globale."

La New Zealand Film Commission ha affermato che sebbene le riprese della serie de Il Signore degli Anelli non siano ancora iniziate, è invece già partita la pre-produzione. La serie porterà 93 membri dell'equipaggio e 20 membri della propria famiglia nel paese, tra cui le star Robert Aramayo, Owain Arthure Nazanin Boniadi.

La produzione non è ancora iniziata per Cowboy Bebop né si sa una data di uscita, ma l'adattamento di Netflix all'anime porterà 19 membri dell'equipaggio e altri nove membri della famiglia in Nuova Zelanda.