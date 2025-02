Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere rinnovato per Stagione 3, grande salto temporale in arrivo

Prime Video ha confermato ufficialmente Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere per una terza stagione, nonostante il brusco calo di spettatori avvenuto con la seconda.

Gli Anelli del Potere 3 è ufficialmente in fase di pre-produzione e con le riprese del dramma fantasy che prenderanno il via questa primavera nella nuova sede di produzione dello show, gli Shepperton Studios nel Regno Unito. I fan attendevano con ansia la notizia del rinnovo da quando, a ottobre, è stato trasmesso in streaming il finale della seconda stagione.

L'Hollywood Reporter ha ora rivelato che lo show effettuerà un importante salto temporale nei nuovi episodi, con Sauron che sarà impegnato a forgiare l'Unico Anello.

Gli Anelli del Potere 3, un grande salto temporale in arrivo

Gli Anelli del Potere 2, Sauron trasformato in Annatar

Ecco la sinossi ufficiale diffusa da THR: "Saltando in avanti di diversi anni rispetto agli eventi della seconda stagione, la terza stagione si svolge al culmine della Guerra degli Elfi e di Sauron, mentre il Signore Oscuro cerca di creare l'Unico Anello che gli darà il vantaggio di cui ha bisogno per vincere la guerra e conquistare finalmente tutta la Terra di Mezzo".

Gli Anelli del Potere: un primo piano di Galadriel

La Guerra degli Elfi ha luogo durante la Seconda Era di J.R.R. Tolkien ed è considerata la prima grande battaglia nella Terra di Mezzo contro Sauron (Charlie Vickers). Si tratta di una battaglia che precede lo scontro visto nel prologo dei film de Il Signore degli Anelli, ovvero la Guerra dell'Ultima Alleanza.

La produzione ha anche annunciato la formazione dei registi per la terza stagione, che comprende due nomi che ritornano e una new entry. Tornerà infatti Charlotte Brändström (Shōgun), che ha diretto due episodi della prima stagione e poi ha diretto (o co-diretto) cinque episodi della seconda. Tornerà anche Sanaa Hamri (La Ruota del Tempo), che ha diretto tre episodi della passata stagione. Stefan Schwartz (The Boys, The Walking Dead) è il nuovo arrivato per la terza stagione.