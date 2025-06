Squid Game 3: cameo a sorpresa di una star di Hollywood nel gran finale

Tante le sorprese nel gran finale di Squid Game 3, ma una in particolare ha lasciato gli spettatori di Netflix a bocca aperta. Il finale dello show sudcoreano ha riservato l'apparizione a sorpresa di una star di Hollywood due volte premio Oscar in un breve, ma gustoso cameo.

La terza e ultima stagione di Squid Game, composta da sei episodi, disponibile su Netflix dal 27 giugno, riparte immediatamente dopo la sanguinosa ribellione scatenata dal giocatore 456, Seong Gi-Hun (Lee Jung-jae), nel finale della seconda stagione.

Una scena di Squid Game 3

Attenzione! Non proseguite nella lettura se non volete conoscere spoiler sul finale di Squid Game 3

Nel tentativo di porre fine al folle gioco mortale creato da un'élite benestante, in cui centinaia di individui a corto di soldi combattono fino alla morte per un lauto premio in denaro, Seong Gi-Hun torna in competizione e recluta altri uomini per aiutarlo a organizzare un colpo di stato.

Il tentativo non avrà esito positivo, a giudicare dalla scena finale dello show, in cui compare nientemeno che la star australiana Cate Blanchett, è chiaro che il gioco non solo continuerà solo a esistere in Corea, ma si diffonderà su scala globale.

Che cosa accade nel finale?

Come spiega la nostra analisi del finale di Squid Game 3, negli ultimi momenti dello show, il Front Man del gioco (Lee Byung-hun) viene mostrato alla guida di un'auto nel centro di Los Angeles. Fermo a un semaforo, sente il suono familiare di due tessere di ddakji che sbattono sul marciapiede, seguito da un forte schiaffo.

Abbassando il finestrino, incrocia lo sguardo di Cate Blanchett, con indosso un elegante completo scuro, che è impegnata in una partita di ddakji con un uomo apparentemente disperato in un vicolo. Blanchett e il Front Man si scambiano un cenno di assenso prima che quest'ultimo si allontani, lasciando la donna concentrata sulla sua sua recluta, che la implora di riprovarci.

"Come preferisci", risponde lei.

Naturalmente non potevano mancare le reazioni dei fan, scioccati dal sorprendente cameo carico di promesse per il futuro.

"WDYM CATE BLANCHETT E' IN SQUID GAME S3 ?!?!" ha scritto un utente su X, mentre un altro fa commentato che l'apparizione è stata "l'unica cosa buona di questa stagione."

Un altro ha commentato: "Oddio, non me l'aspettavo, wow, la gag del secolo!! Adoro Cate".

Una presenza carismatica

Commentando la scelta di Cate Blanchett, il regista Hwang Dong-hyuk ha spiegato: "Pensavamo che avere una donna come reclutatrice sarebbe stato più drammatico e intrigante. Per quanto riguarda la scelta di Cate Blanchett, è semplicemente la migliore, con un carisma ineguagliabile. Chi non la ama? Quindi siamo stati molto felici di averla. Avevamo bisogno di qualcuno che potesse dominare lo schermo con una o due parole, ed è esattamente quello che ha fatto. Se Gong Yoo è il reclutatore coreano, ho pensato che lei sarebbe stata perfetta come reclutatrice americana, donando alla storia un finale breve, ma avvincente e di grande impatto".

Parlando delle qualità della diva australiana, il regista aggiunge: "Durante le riprese, mi ha ricordato come appaia il vero talento. Anche con pochi sguardi e battute, la sua performance è stata magnetica. E poi è bravissima a giocare a ddakji. Credo che sia riuscita a padroneggiare il ddakji con successo al primo tentativo, e siamo riusciti a portare subito a casa quella lunga ripresa".