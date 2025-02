Gli Anelli del Potere 3: Jamie Campbell Bower ed Eddie Marsan entrano nel cast dei nuovi episodi

Jamie Campbell Bower, dopo aver recitato in Stranger Things, tornerà su un set televisivo in occasione della stagione 3 della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, prodotta per Prime Video.

La produzione ha inoltre confermato l'arrivo tra gli interpreti di Eddie Marsan che, a differenza del giovane collega che sarà una presenza regolare, apparirà in modo ricorrente nelle prossime puntate.

Le prime indiscrezioni sui nuovi personaggi

La pre-produzione del prossimo capitolo dello show ispirato all'opera di J.R.R. Tolkien è già iniziata.

Le fonti di Deadline vicine alla produzione sostengono che Jamie Campbell Bower avrà in Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere un ruolo molto importante descritto come un cavaliere molto affascinante e nato in una famiglia importante, per ora chiamato Arlen. Tra le ipotesi c'è quella che il personaggio abbia una relazione sentimentale con Galadriel (Morfydd Clark) che, nella seconda stagione, ha iniziato a scontrarsi con il villain Sauron (Carlie Vickers).

Il personaggio affidato a Eddie Marsan, per ora, viene chiamato in codice Dromm e si sa solamente che ha un fratello e dovrebbe usare un accento scozzese, dettaglio che sembra far ipotizzare abbia la parte di un nano.

Le riprese delle prossime puntate della serie, con showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, inizieranno in primavera.

I ruoli precedenti dell'attore

Bower ha recentemente avuto la parte del villain Henry Creel/Vecna in Stranger Things, mentre in precedenza ha avuto ruoli in saghe come quelle di Twilight, The Mortal Instruments e Harry Potter. Per il piccolo schermo, inoltre, ha recitato nella serie Camelot con la parte di Re Artù, e Will, show prodotto per TNT.