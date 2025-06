La Promessa anticipazioni 30 giugno: Margarita fugge dalla tenuta per non sposare Ayala

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Margarita fugge dalla tenuta per evitare il matrimonio con Ayala. Una svolta drammatica che cambierà il destino di Martina.

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: dopo l'incontro con sua madre Vera decide di ritirare le dimissioni e tornare a lavorare alla tenuta.

Riassunto dell'episodio precedente

Jana scopre da Curro che Manuel è pronto a rinunciare al titolo di marchese pur di stare con lei, andando contro la volontà dei suoi genitori. La notizia la sconvolge profondamente. Furiosa, affronta Manuel, rimproverandolo per non averla coinvolta in una decisione così importante, che riguarda entrambi. Jana ribadisce di non voler lasciare né Curro, suo fratello, né la servitù, che ormai considera la sua vera famiglia.

Intanto, Pelayo confessa a Don Ricardo che il bambino che aspetta Catalina non è suo, arrivando persino a pensare, con enorme sofferenza, che sarebbe meglio se lei perdesse il bambino. Poco dopo, Catalina, mortificata per essersi addormentata mentre erano insieme, gli propone di fissare la data delle nozze. Durante un confronto con Don Alonso, accusa un malore e il medico le impone riposo assoluto.

Duchessa De Carril interpretata da Rocío Muñoz-Cobo

Anticipazioni de La Promessa: Vera ritira le dimissioni, ma il prezzo da pagare è alto

Jana ha messo le cose in chiaro con Manuel, facendogli capire con fermezza che non ha alcuna intenzione di lasciare la tenuta. La ragazza non vuole separarsi da Curro, suo fratello, né tanto meno dalla servitù, che ormai considera come la sua vera famiglia. Intanto Cruz convoca Jana per ringraziarla di averla aiutata e di essere riuscita a far cambiare idea a Manuel.

La marchesa si mostra insolitamente gentile e disponibile nei suoi confronti, e Jana apprezza il gesto. Tuttavia, Maria - che non si fida affatto - mette in guardia l'amica sulle vere intenzioni di Cruz, ricordandole quanto, nel corso degli anni, abbiano imparato a conoscerla per la sua perfidia e falsità.

Nel frattempo Vera, dopo aver ricevuto la visita di sua madre, la duchessa de Carril, decide di ritirare le sue dimissioni e chiede a Petra di reintegrarla. La governante accetta, ma pone una condizione ben precisa: potrà restare alla tenuta solo se Vera sarà disposta a occuparsi delle faccende più pesanti. Più tardi, Cruz trova la lettera che Margarita le ha lasciato.

La marchesa scopre che la cognata è fuggita dalla tenuta di nascosto per non essere costretta a sposare il conte Ayala e per sottrarsi ai suoi ricatti e manipolazioni. Nella lettera, Margarita le affida Martina, certa che Cruz - che sembra voler sinceramente bene alla nipote - saprà prendersi cura di lei.