Il Signore degli Anelli: Cate Blanchett voleva interpretare un ruolo segreto

La trilogia cult Il Signore degli Anelli ha tra i suoi protagonisti l'attrice Cate Blanchett che ha rivelato di aver chiesto la possibilità di interpretare in segreto sul set un ruolo diverso rispetto a quello di Galadriel. La star ha svelato il divertente dettaglio in occasione del podcast WTF di Marc Maron, condividendo il divertente aneddoto legato al periodo trascorso lavorando ai film diretti da Peter Jackson.

Cate Blanchett, durante il suo intervento, ha ricordato parlando dell'esperienza vissuta sul set della trilogia tratta dall'opera Il signore degli anelli: "Per me era stato super veloce. Non ci sono molti ruoli femminili nell'universo di Tolkien".

L'attrice ha aggiunto: "Amavo così tanto quel film e ho parlato a Peter Jackson e alla sceneggiatrice Fran Walsh, che stavano realizzando la scena di un banchetto con molti nani. Ho sempre voluto interpretare una donna barbuta, quindi ho chiesto 'Potrei essere la vostra moglie pelosa quando vi spostate all'interno della scena che mostra il tavolo del banchetto con i nani?'. Ovviamente non ho potuto perché le tempistiche sono state cambiate. Per loro è stata un'esperienza incredibilmente lunga. Per me, interpretare Galadriel ha richiesto solo tre settimane".

Cate Blanchett, pur perdendo l'occasione di realizzare un cameo segreto, è comunque apparsa nei tre film della trilogia originale e in quella dedicata a Lo Hobbit, diventando una delle presenze fisse nelle opere cinematografiche create da Jackson ispirandosi al mondo creato da J.R.R. Tolkien.