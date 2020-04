Il Signore degli Anelli, su Canale 5 arriva la maratona: da quando

Il Signore degli Anelli arriverà presto su Canale 5, ma quando? A partire da lunedì 20 aprile la rete Mediaset trasmetterà la celebre trilogia di Peter Jackson in prima serata.

Cominciata nel 2001 con La compagnia dell'anello, la saga ispirata ai romanzi di J.R.R. Tolkien, vincitrice di ben 17 premi Oscar, è stata più volte proposta da Mediaset (l'ultima volta un anno fa in seconda serata su Italia 1), sempre con buoni risultati.

Ed è naturale che, dopo gli ottimi ascolti ottenuti dalla maratona di Harry Potter - in 8 settimane di messa in onda, il lunedì e il martedì, è sempre stato un testa a testa tra Italia 1 e Rai1 -, Mediaset voglia riprovarci con un'altra saga cinematografica tra le più amate.

Su Canale 5 intanto il giovedì sera a tenere compagnia al pubblico c'è Johnny Depp con tutti i film di Pirati dei Caraibi, mentre a breve arriverà lo spin-off Animali Fantastici e dove trovarli. Italia 1, salutato il maghetto più famoso del mondo, da stasera propone, per 5 venerdì, la saga di Twilight. Martedì 14 aprile, invece, arriva Jurassic Park.