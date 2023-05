Il Signore degli Anelli: Amazon annuncia un nuovo videogioco ambientato nella Terra di Mezzo

Il Signore degli Anelli sarà al centro di un nuovo gioco MMORPG (massively multiplayer online roleplaying game), ambientato nella Terra di Mezzo.

Il progetto sarà realizzato da Amazon Games ed Embracer Group e proporrà delle storie legate all'opera di J.R.R. Tolkien.

I primi dettagli del progetto

Il comunicato stampa di Amazon ha infatti anticipato che il nuovo gioco attingerà alle amate storie raccontate in Lo Hobbit e nella trilogia letteraria Il signore degli anelli.

Per ora, tuttavia, non è stato anticipato in che linea temporale si svolgeranno gli eventi del gioco e quali personaggi saranno coinvolti.

Gli Anelli del Potere, tutti i riferimenti a Il Signore degli Anelli

Le dichiarazioni di Amazon

Christoph Hartmann, Vice presidente di Amazon Games, ha dichiarato: "Ci impegniamo nell'offrire ai giocatori dei giochi di alta qualità, che si tratti di progetti originali o ispirati a opere amate come Il Signore degli Anelli. Offrire ai giocatori un approccio fresco su Il Signore degli Anelli è stata per molto tempo un'aspirazione per il nostro team e siamo onorati e grati che Middle-Earth Enterprises si fidi di noi con questo mondo iconico".

Il nuovo gioco è nelle prime fasi di produzione e non sono stati diffusi ulteriori dettagli. Il progetto potrebbe avere un approccio simile a World of Warcraft, uno dei più popolari giochi di sempre, o a quello di Eve, che propone una struttura basata sui sistemi economici e ad altri dettagli legati alla società al centro della trama.