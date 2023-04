Il Sabato Cinema di RaiPlay: scopriamo i film in arrivo dal 22 aprile sulla piattaforma streaming

Oggi, 22 aprile 2023, su RaiPlay inizia la rassegna Il Sabato Cinema di RaiPlay. Nel corso dei prossimi mesi, saranno resi disponibili sulla piattaforma streaming una vasta e preziosa offerta di film, che includerà titoli italiani ed internazionali, con imperdibili prime visioni in esclusiva.

La nuova stagione cinematografica di RaiPlay parte sabato 22 aprile con l'esilarante trilogia diretta da Sydney Sibilia composta dai film Smetto quando voglio, Smetto quando voglio - Masterclass e Smetto quando voglio - Ad honorem. Un appuntamento imperdibile con le imprese tragicomiche della banda di ricercatori-spacciatori capitanata da Edoardo Leo: droghe sintetiche, ma risate vere.

Il 29 aprile è il turno di altri due mattatori della commedia: Marco Giallinii e Alessandro Gassmann, in Beata ignoranza di Massimiliano Bruno; sono due prof agli antipodi in tutto ma soprattutto nel loro rapporto coi social media. Una donna li ha divisi, la scuola li ha riuniti e la convivenza sarà burrascosa.

Sabato 6 maggio arriva invece su RaiPlay in prima visione In un Paese che non esiste più di Aelrun Goette, una storia che ci trasporta a Berlino Est pochi mesi prima della caduta del muro, dove la giovane Suzie sogna di lasciarsi alle spalle il grigiore della fabbrica in cui lavora per entrare nel colorato ed elettrizzante mondo della moda.

Se Dio Vuole, sabato 13 maggio torna la rodata coppia comica Giallini-Gassmann nel film diretto da Edoardo Maria Falcone, premiato con un David al Migliore regista esordiente. La vita fa incontrare uno scettico cardiochirurgo con un prete sui generis. Ne nasce un'amicizia contrastata, divertente e commovente.

Il 20 maggio in esclusiva La persona peggiore del mondo, film scandinavo diretto da Joachim Trier, che racconta l'educazione sentimentale di Julie, la nuova Amelie del cinema contemporaneo: una donna libera, imprevedibile e contraddittoria, alle prese con i problemi della sua generazione.

Il terzo appuntamento esclusivo in prima visione, sabato 27 maggio, è con Il passero - The Sparrow, diretto da Michael Kinirons, dramma familiare irlandese di cui è protagonista il giovane Kevin, chiuso col suo inconfessabile segreto nella gabbia della menzogna, come il passerotto che ha salvato pochi giorni prima e che dà il titolo al film.

La programmazione di giugno inizia dal grande cinema italiano. Sabato 3, Nanni Moretti con Mia madre ci fa entrare nella vita privata e professionale di una regista affermata, interpretata da Margherita Buy, alle prese con una crisi personale e con le riprese di un film complicato. John Turturro impreziosisce ulteriormente il film nel ruolo di una bizzosa star americana.

Il 10 giugno è la volta di Gabriele Salvatores con Il ragazzo invisibile - Seconda generazione. Michele ha ormai sedici anni, un'età difficile anche per chi non ha doti "speciali" come lui. A complicargli ulteriormente l'esistenza arrivano Natasha, la sua gemella, e Yelena, sua madre naturale.

Dal 17 giugno, grazie a LOLA diretto da Andrew Legge, viaggeremo nel tempo in esclusiva e in prima visione insieme alle sorelle Thomasina e Martha, che nell'Inghilterra del 1941 inventano un geniale apparecchio in grado di intercettare onde radio dal futuro. Ciò consentirà loro di scoprire con grande anticipo il punk, vincere scommesse e influenzare i destini della Seconda Guerra Mondiale.

Lieto fine sabato 24 con Un matrimonio da favola. Nella commedia diretta da Carlo Vanzina, cinque vecchi compagni di liceo si ritrovano vent'anni dopo per il ricco matrimonio di uno di loro. E' tempo di amari bilanci e speranzosi rilanci.