The Penguin: un personaggio cruciale di The Batman torna nell'episodio 5

L'episodio 5 di The Penguin presenta un cameo di un personaggio fondamentale che abbiamo conosciuto in The Batman (2022), e molti fan potrebbero esserselo perso!

L'episodio "Homecoming", andato in onda su HBO Max, in Italia arriva su Sky e in streaming sulla piattaforma Now, ha dovuto fare i conti con le conseguenze drammatiche del colpo di scena dell'episodio precedente che ha visto Sofia Falcone (Cristin Milioti) compiere un gesto decisivo nella sua lotta per il controllo del potere criminale a Gotham.

Ebbene, la serie non poteva rimanere a guardare ma ha dovuto richiamare nello show un personaggio già comparso nel film di Matt Reeves per far proseguire in maniera organica e naturale la narrazione. ATTENZIONE, non proseguite nella lettura dell'articolo se non avete visto l'ultimo episodio di The Penguin.

Con O'Neill è il capo Mackenzie Bock

Nel corso dell'episodio 4, Sofia Falcone uccide quasi tutta la sua famiglia criminale nel tentativo di prendere il potere. Quindi è stato necessario mostrare il Dipartimento di Polizia di Gotham City per fronteggiare la morte della famiglia Falcone.

Il film di Matt Reeves ha chiarito che Batman (Robert Pattinson) ha un rapporto piuttosto difficile con il GCPD. Mentre il tenente Jim Gordon (Jeffrey Wright) tratta Batman come un alleato e un collega detective, il suo superiore, il capo Mackenzie Bock (Con O'Neill), si oppone con veemenza al coinvolgimento del vigilante mascherato nelle indagini di polizia.

Bock ha avuto i riflettori puntati solo per un paio di scene in The Batman; è presente soprattutto nella sequenza dopo che l'Enigmista fa saltare in aria il procuratore Gil Colson durante il funerale del sindaco Don Mitchell Jr. Batman perde i sensi a causa dell'esplosione e viene portato al quartier generale della polizia; si sveglia quando Bock, Gordon e una banda di poliziotti lo circondano e litiga immediatamente con Bock, che accusa Batman di avere le mani sporche del sangue di Colson.

Il ruolo del capo della polizia di Gotham

Nell'episodio 5 di The Penguin Bock arriva alla tenuta dei Falcone per supervisionare personalmente la scena del crimine e le indagini - interesse che Sofia Falcone ha usato come arma contro di lui. Bock va a caccia di una pista, mettendo in dubbio la "fortuna" che Sofia non fosse in casa quando è avvenuto l'"incidente", perché stava facendo un pigiama party con la nipote Gia nella serra. Sofia schiva facilmente l'amo e lancia la sua linea di indagine su ciò che Bock sta facendo lì, indagando sulle motivazioni che lo hanno spinto a venire a fare un sopralluogo sulla scomparsa della sua famiglia e sulla caduta della loro organizzazione criminale.

Sofia si fa ancora più cupa, suggerendo che Bock è segretamente così soddisfatto delle morti che lui e i suoi agenti condivideranno le foto della scena del crimine e festeggeranno nel loro bar di poliziotti, prima di vendere le immagini raccapriccianti alla stampa. Anche Bock non abbocca, lasciando a Sofia delle condoglianze sarcastiche prima di andarsene.