Woman of the Hour, la vera storia dietro il film Netflix di Anna Kendrick

Per il suo debutto alla regia, l'attrice Anna Kendrick ha scelto una storia vera intrigante e alquanto inquietante, raccontando come il serial killer americano Rodney Alcala abbia vinto il programma The Dating Game nel 1978. Su Netflix dal 18 ottobre, Woman of the Hour ha sollevato numerosi interrogativi sulla veridicità dei fatti narrati.

Nato a San Antonio, Texas, il 23 agosto 1943, Rodney Alcala è stato un serial killer e predatore sessuale con numerosi crimini commessi in California e a New York. Come fotografo amatoriale, spesso scattava foto delle sue vittime prima o dopo averle uccise. All'età di 35 anni, quando apparve nel popolare programma The Dating Game, aveva già ucciso cinque donne ed era stato arrestato due volte per lo stupro di Tali Shapiro, 8 anni, e per l'aggressione di una ragazza di 13 anni.

Il gioco delle coppie

In onda dal 1965, il reality The Dating Game riuniva tre scapoli nascosti dietro un muro facendogli incontrare una donna single. La giovane donna poneva una serie di domande impertinenti a ciascun potenziale corteggiatore. Alla fine della puntata, sceglieva il suo concorrente preferito con cui uscire.

Nell'episodio del 1978, Alcala fu introdotto dal conduttore Jim Lange come un "fotografo di successo che iniziò a dedicarsi agli scatti quando suo padre lo trovò nella camera oscura all'età di 13 anni, completamente sviluppato".

La concorrente Cheryl Bradshaw pose ad Alcala domande del tipo: "Ti sto servendo per cena. Come ti chiami e che aspetto hai?" Alcala rispose: "Mi chiamano banana e ho un bell'aspetto".

"Puoi essere un po' più descrittivo?" chiese ancora Bradshaw.

"Sbucciami", rispose Alcala.

David Greenfield, un produttore dello show negli anni '70, in seguito disse ad ABC News: "A guardarlo oggi, sembra orribile. Ma all'epoca questa era una risposta buona e solida. Stavamo cercando risposte volgari e sexy, e quella era perfetta. Oggi farebbe inorridire".

Un vincitore imprevisto

Qui trovate la nostra recensione di Woman of the Hour. Come ricostruisce Variety, Cheryl Bradshaw scelse Rodney Alcala come scapolo fortunato di quell'episodio. Anche se alla coppia furono assegnate lezioni di tennis e biglietti per il parco divertimenti di Los Angeles Magic Mountain, non arrivarono mai all'appuntamento. Dopo la registrazione, Bradshaw chiamò la coordinatrice della concorrente Ellen Metzger annullando i suoi piani con Alcala.

"Mi disse: 'Ellen, non posso uscire con questo tizio. Ho una strana sensazione. Non sono a mio agio. Questo è un problema?'", ricorda Metzger. "Ovviamente ho detto: 'No'".

L'anno successivo, Alcala fu accusato dell'omicidio del dodicenne Robin Samsoe. Fu giudicato colpevole e condannato a morte nel 1980. Tuttavia, nel 1984 Alcala fece appello e gli fu concesso un nuovo processo, che portò a una seconda condanna a morte nel 1986. La sentenza fu nuovamente annullata nel 2001. Negli anni successivi, gli investigatori della contea di Orange trovarono prove del DNA che collegavano Alcala alla morte di cinque donne, tutte assassinate tra il 1977 e il 1979.

Infine, nel 2010, Alcala è stato giudicato colpevole una terza volta e condannato a morte per cinque capi di omicidio di primo grado. Il totale delle morti da lui provocate rimane sconosciuto. Alcune autorità ritengono che potrebbero essere centinaia. Il 24 luglio 2021, Alcala è morto per cause naturali all'età di 77 anni mentre si trovava nel braccio della morte in California.