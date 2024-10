Agatha All Along: nell'episodio 6 è tornato uno dei personaggi Marvel più controversi

Essendo un quasi-sequel di WandaVision, Agatha All Along era destinata a riprendere, prima o poi, la maggior parte dei fili narrativi di quella serie, almeno per quanto riguarda Agatha o Westview.

ATTENZIONE: Ovviamente, vi invitiamo a non proseguire oltre nella lettura di questo articolo in quanto contiene degli spoiler sull'ultimo episodio di Agatha All Along, attualmente in programmazione su Disney+.

Abbiamo imparato molto su Agatha nei primi cinque episodi della serie. Nell'episodio 6, arrivato in streaming oggi, i fan hanno potuto assistere a un'altra di queste questioni in sospeso, grazie al ritorno di uno dei personaggi più controversi della storia del MCU.

Evan Peters in WandaVision

Si torna a Westview

Stiamo parlando di Ralph Bohner. Vi ricordate di Ralph, vero? Un cliffhanger in un episodio di WandaVision aveva apparentemente rivelato il ritorno del fratello di Wanda, Pietro, solo che questa versione non era interpretata da Aaron Taylor-Johnson. Il personaggio che è apparso è stato interpretato nientemeno che da Evan Peters, che aveva dato il volto a Quicksilver nell'universo Marvel della Fox.

Questa apparizione sembrava suggerire che i personaggi degli X-Men della Fox stavano già iniziando a penetrare nel MCU e che gli universi stavano potenzialmente collidendo, ma alla fine l'inganno è stato spiegato e il finto Pietro si è rivelato essere nient'altro che una creazione di Agatha.

Molti fan della Marvel si sono infuriati per la rivelazione. Col senno di poi, sembra una decisione brillante da parte della Marvel quella di impostare una grande storia multiversale per poi togliere il velo e ricordare a tutti che WandaVision non ha mai avuto questo scopo. Ma ci sono molti fan della Marvel che non sono d'accordo e che ancora odiano Ralph Bohner per questo.

Evan Peters in Agatha All Along

Il ritorno di Bohner in Agatha All Along

Il nuovo episodio della serie Marvel si è concentrato interamente sul "Teen" di Joe Locke, che alla fine della scorsa settimana si è rivelato essere nientemeno che Billy Maximoff. L'episodio 6 ha mostrato cosa ha portato Billy da Agatha e sulla Strada delle Streghe. Aveva bisogno di un po' di aiuto per scoprire la verità su Westview, così ha trovato online qualcuno che affermava di aver vissuto lì durante l'Anomalia.

Quella persona si è rivelata essere nientemeno che Ralph Bohner, la cui vita adesso è un vero e proprio disastro. Il ragazzo svela a Billy che è scappato da WestView quando ne ha avuto l'occasione, quindi ricorda cose che gli altri abitanti della città non ricordano. Detto questo, nessuno crede a ciò che dice sul periodo trascorso a Westview, perché chi crederebbe a un uomo che vaneggia di un'intera città soggiogata e costretta a partecipare a una sorta di sit-com?