The Family 2, anticipazioni trame dal 21 al 25 ottobre: il terribile segreto che scuote due famiglie

Quella di The Family 2, disponibile in streaming su Mediaset Infinity, sarà una settimana, da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre, piena di torbidi segreti e sconcertanti rivelazioni. Si comincia con un'indagine casalinga sulla morte di Ergun e si finisce con una cena destinata a sconvolgere gli equilibri di due famiglie. Tutto senza mai uscire dalla dimora dei Soykan.

Trame dal 21 al 25 ottobre

Lunedì 21 ottobre: la polizia ha pochi dubbi rispetto alle sorti di Ergun: è morto. Aslan e Devin sospettano che Hulya possa essere coinvolta nella morte di Ergun e diversi indizi lo lasciano pensare. La donna però vuole chiarire la sua posizione in merito all'omicidio, decide quindi di parlare con suo figlio e la nuora. Grazie a Turgut si scopre chi è stato il mandante dell'omicidio: si tratta di Sermet, amico e collega del padre di Devin.

Martedì 22 ottobre: Serap non vuole che Ilyas sveli a Bedri di essere suo padre, ma ormai è troppo tardi. Nel frattempo a casa Soykan, Aslan decide di festeggiare il compleanno della nonna, che potrebbe essere l'ultimo, con una cena di famiglia. Il giovane boss allarga l'invito anche al fratellastro Cihan e a Serap, ma facendolo non sa che la vita di tutti sta per cambiare drasticamente.

Mercoledì 23 ottobre: Serap, giunta nella tenuta della potente famiglia che odia con tutta se stessa, diventa sempre più inquieta tanto che le è difficile affrontare i momenti di sconforto che la colpiscono senza dare nell'occhio. Infatti Nedret e Hulya sono messe alla prova dal suo strano comportamento.

Giovedì 24 ottobre: ormai in preda alle proprie emozioni incontrollabili, Serap si confronta con Hulya per rievocare il passato e il suo tentativo di suicidio. Poi, in maniera del tutto inattesa, si scaglia contro Cihan, rimproverandogli la sua appartenenza, anche se non di sangue, ai Soykan.

Venerdì 25 ottobre: la cena si è trasformata in una bomba a orologeria pronta a esplodere. Tutti ormai sono in stato di allerta quando Serap, all'improvviso, rivela il suo inconffesabile segreto, ciò che per tutti questi anni l'ha portata a nutrire un odio profondo per i Soykan: quando era solo una ragazzina, è stata violentata da Yusuf! Aslan non può credere a quello che ha appena sentito.