Avvocato di Difesa 3, recensione: David E. Kelley torna alle proprie origini nella terza stagione della serie

I procedurali su Netflix - oramai lo sappiamo - funzionano bene e stanno trasformando sempre più la piattaforma in un corollario della tv generalista. Continuano in questo senso le (dis)avventure di Mickey Haller, The Lincoln Lawyer come recita il titolo originale, creato da Michael Connelly per una saga letteraria e divenuto prima un film nel 2011 con Matthew McConaughey e dal 2022 una serie con Manuel Garcia-Rulfo, giunta alla terza stagione. Questa volta tutti i nuovi dieci episodi sono interamente disponibili e non divisi in due parti, com'era accaduto per il secondo ciclo. Alla penna ancora una volta il "re dei legal drama", David E. Kelley.

Avvocato di difesa: una terza stagione che è un po' una rinascita

Manuel Garcia-Rulfo nella serie

Come oramai da tradizione e quasi seguendo l'"esempio" di Only Murders in the Building, il finale dello scorso ciclo ci aveva dato un indizio su quale sarebbe stato il caso centrale della nuova stagione (e accadrà di nuovo alla fine di questa). In questo caso l'omicidio di Glory Days, l'ex prostituta che lo aveva aiutato come testimone tra la prima e la seconda stagione e, in teoria, era partita per rifarsi una vita alle Hawaii. Nelle nuove dieci puntate della serie Netflix Mickey Haller si ritrova a dover decidere se difendere l'uomo accusato dell'omicidio della donna, Julian La Cosse (Devon Graye), che era anche una sorta di "manager" di Gloria. Questo mentre gli altri personaggi che gravitano intorno a lui devono affrontare i propri demoni interiori ed ostacoli esterni. Tutte le indagini si riveleranno incredibilmente collegate.

New entry per il legal drama Netflix

Le protagoniste di Avvocato di difesa

Archiviata la possibilità di tornare con la prima ex moglie, Maggie (Neve Campbell, che compare come guest star in questa stagione), l'avvocato della Lincoln prova a frequentare una collega, mentre quest'ultima deve affrontare un caso di violenza domestica da parte del procuratore distrettuale che potrebbe toccarla da vicino. Intanto i neosposi Cisco (Angus Sampson) e Lorna (Becki Newton) cercano di godersi la luna di miele mentre lei vuole prendere la licenza di avvocato, e l'autista di Mickey, Izzy (Jazz Raycole), deve capire come bilanciare il lavoro con la propria scuola di danza, che un vicino vorrebbe far chiudere.

Una sorta di reboot

Questo terzo ciclo dà proprio una sensazione di nuovo inizio non solo sentimentale ma anche professionale per il personaggio titolare poiché si troverà un nuovo autista a dividersi le ore con Izzy: Eddie, un ragazzo latino vecchio amico di famiglia e della figlia Hailey, accusato ingiustamente di furto d'auto. Un po' come accadde con la ragazza, anche Eddie verrà aiutato da Mickey in molti modi diversi, scoprendosi anche personal trainer - e quindi potenziale guardia del corpo dato che nell'omicidio di Gloria sembra coinvolto il Cartello - e appassionato di uncinetto. Un ragazzo dai mille talenti che potrebbe far comodo a Mickey in questo momento della sua vita e carriera.

Tra passato e presente

Mentre David E. Kelley si diverte a viaggiare negli episodi tra passato e presente per raccontarci elementi del matrimonio di Mickey e Maggie ma anche di quello degli altri personaggi, compreso un detective che sembra tornare ciclicamente nella vita del primo, il prolifico showrunner torna anche alle proprie origini, ben espresse dalla sua serie gemella Goliath. Questo perché Mickey diviene per una volta il paladino degli indifesi e non dei colpevoli, provando a scardinare tutto ciò che c'è di marcio nel sistema giudiziario americano.

Un momento di Avvocato di difesa

Avvocato di difesa diviene così uno strumento per denunciare le falle del sistema, la corruzione della polizia che arriva ai piani più disparati e anche la collusione politica che prova a far quadrare i propri conti ed interessi attraverso l'ufficio del procuratore distrettuale piuttosto che far prevalere la giustizia. Nonostante qualche lungaggine di troppo, apprezziamo la coesione del caso di stagione che si prolunga su tutti gli episodi e non viene malamente sostituito prima della metà come accadeva l'anno precedente: il legal drama si conferma così un appuntamento annuale oramai irrinunciabile per i fan del genere sulla piattaforma.