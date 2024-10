The Penguin fa la storia: l'episodio 4 è uno dei meglio recensiti di sempre

L'ultimo episodio della miniserie The Penguin della HBO ha ottenuto un nuovo record di spettatori.

Domenica scorsa, è stato trasmesso il quarto episodio dello spin-off di The Batman, intitolato "Cent'Anni", incentrato sulla Sofia Falcone interpretata da Cristin Milioti. L'episodio ricorda il periodo trascorso dal personaggio al manicomio di Arkham, dove è stata rinchiusa dopo essere stata incastrata per gli omicidi del Boia.

Secondo Deadline, l'episodio incentrato su Sofia Falcone ha ottenuto 1,7 milioni di spettatori multipiattaforma negli Stati Uniti, diventando la prima serata più vista dello show. Si tratta inoltre di un aumento del 21,42% rispetto ai record di spettatori degli episodi precedenti, a dimostrazione del fatto che lo show continua a ricevere l'attenzione di nuovi spettatori man mano che prosegue.

Non solo, l'episodio è tra quelli meglio recensiti di sempre sul portale IMDb, con un punteggio di 9.7, che lo mette alla pari di episodi di show acclamati come Breaking Bad e I Soprano, a cui spesso è stato paragonato nelle varie recensioni della critica. Su queste pagine trovate anche la nostra recensione di The Penguin. Inoltre, dal suo debutto, lo show ha mantenuto un punteggio del 94% su Rotten Tomatoes.

L'epica serie racconta l'ascesa di Oz Cobblepot da tirapiedi della famiglia Falcone fino a diventare uno dei famigerati signori del crimine di Gotham. Nonostante le precedenti speculazioni sul presunto cameo di Robert Pattinson, il produttore esecutivo Matt Reeves ha confermato che il Cavaliere Oscuro non apparirà nello spinoff. "Rob non farà parte della serie", ha dichiarato Reeves. "Preferisco togliere il cerotto adesso. Abbiamo parlato di tutto questo, ma abbiamo pensato che il modo migliore per farlo fosse quello di fare un'esplorazione in grande stile di un ragazzo che si sta accaparrando il potere in questo momento".

Gli episodi di The Penguin sono disponibili in Italia su Sky e in streaming in esclusiva sulla piattaforma digitale Now.