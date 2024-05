Il regno del pianeta delle scimmie: il regista rivela il rapporto con il film originale

Il regno del pianeta delle scimmie, già lodato dalla critica per i suoi effetti speciali, uscirà la prossima settimana e segnerà il decimo film del Pianeta delle Scimmie dal 1968. Il franchise originale comprendeva cinque titoli usciti tra il 1968 e il 1973, e Tim Burton ha realizzato un remake nel 2001 prima che la trilogia più recente iniziasse nel 2011 e terminasse nel 2017.

Sebbene sia stato confermato che il prossimo film si collega direttamente alla trilogia precedente ed è ambientato centinaia di anni dopo, i fan si sono chiesti se si collegherà anche ai film originali. Durante una recente intervista con ComicBook, il regista Wes Ball ha affrontato il tema della collocazione del nuovo film nel franchise.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie, Wes Ball: "Perché non ho usato Andy Serkis? Troppo iconico"

Locandina di Il Regno del Pianeta delle Scimmie

Le parole del regista

"L'ho già detto in passato, ma ero titubante quando mi è stato chiesto per la prima volta", ha spiegato Ball. "Non ero sicuro che ci fosse un prossimo film ... Non ero interessato a fare una quarta parte e non ero sicuro che l'avremmo realizzata, di solito non funziona mai. Poi abbiamo deciso di realizzare il quarto film, in cui c'è ancora un legame con le altre pellicole, ma che è una cosa molto diversa e più nostra. Ho sentito la libertà di poter realizzare una cosa nostra e più indipendente. E poi si trattava solo di chiedersi: 'Possiamo trovare una storia che sia degna di essere raccontata?'. Dovevamo realizzare un capitolo di questa lunga eredità di film che vanno avanti dal 1968. Questa era la sfida".

"Funzionerà per il pubblico? Non lo so. Questa volta il tono è diverso. È una serie diversa di personaggi, un tipo diverso di storia, uno sguardo diverso... Sono un regista diverso, quindi lo stile è in parte diverso", ha spiegato. "Ma abbiamo cercato di ereditare il più possibile il DNA dei titoli precedenti. Non solo la precedente trilogia di film che Matt Reeves ha fatto e Rupert Wyatt prima di lui, ma anche tutto il percorso a ritroso fino al '68. Abbiamo cercato di sentirci parte di questo franchise, che tutti amiamo. Questo era l'obiettivo".

"Abbiamo cercato di posizionarci tra i due pilastri: la trilogia di Cesare e l'originale del '68, e stiamo cercando di essere da qualche parte nel mezzo tra questi due", ha aggiunto il regista.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie: il film senza effetti speciali sarà disponibile nella versione homevideo

Locandina di Il Regno del Pianeta delle Scimmie

Tutti i film del Pianeta delle scimmie sono canonici?

Mentre Il regno del pianeta delle scimmie è legato al film del 1968 e alla trilogia più recente, non è chiaro se i quattro sequel dell'originale siano considerati "canonici" rispetto al nuovo film. In precedenza, Ball ha spiegato ai membri della stampa durante una visita alla sala di montaggio che il canone è sempre stato piuttosto indefinito in questo franchise.

"Sì, li considererei canonici, ma anche nell'ultima trilogia, anche se si dice che gli astronauti di Marte scompaiono in Rise, non credo che Matt Reeves abbia davvero pensato ad astronauti che viaggiano nel tempo nei suoi due film", ha spiegato Ball. "Sono sempre un po' confusi su cosa è canonico e cosa non lo è. Non credo che in questo mondo che stiamo creando ci sarà una macchina del tempo che manderà le scimmie indietro. Siamo in un'epoca diversa, ma cerchiamo comunque di creare una connessione in qualche modo. È questo che amo di questi film. Sono ancora collegati in qualche modo, anche se abbandoniamo alcune idee che non reggono più. Ma sotto sotto, i fan di quel film potrebbero vedere alcune cose in questo, che potrebbero ricordargli il film originale", ha detto il regista.