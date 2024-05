Il Regno del Pianeta delle Scimmie, le prime reazioni lodano il film: 'I migliori effetti visivi da Avatar 2'

Il Regno del Pianeta delle Scimmie arriverà nei cinema italiani l'8 maggio. Il nuovo capitolo del franchise diretto da Wes Ball fungerà da seguito della trilogia con Andy Serkis nei panni di Cesare e sarà ambientato circa 300 anni dopo i fatti narrati in precedenza.

Kingdom of the Planet of the Apes: la prima immagine

E la situazione del rapporto con gli umani molti anni dopo il regno di Cesare è al cento della nuova avventura sci-fi. L'equilibrio sembra però destinato a infrangersi quando un tiranno cerca di costruire il proprio impero, costringendo una giovane scimmia a intraprendere un viaggio pericoloso che lo porterà a mettere in dubbio tutto quello che conosceva sul passato e a prendere delle decisioni che saranno importanti per il futuro, anche degli umani. A seguito delle anteprime stampa, le prime reazioni della critica a Il Regno del Pianeta delle Scimmie sono approdate su X e sembrano decisamente positive.

Un coro di lodi nelle prime reazioni

Griffin Schiller di Film Speak ha elogiato il lavoro del regista Wes Ball sul film, usando Guerre stellari come paragone per lodare il sequel:

"Le scimmie non sono mai state PIÙ FORTI nel MAGNIFICO Il regno del pianeta delle scimmie di Wes Ball. Le complessità dell'eredità di Cesare appaiono evidenti, ma capovolte in questa odissea di formazione di verità e bugie, conoscenza e potere. Una festa per gli occhi, è il Guerre stellari del franchise delle scimmie".

Perri Nemiroff di Collider ha classificato l'intero franchise come "uno dei migliori...reboot in circolazione", attribuendo credito a Wes Ball per la sua "competenza personale con gli effetti visivi" che ha reso il film sorprendente:

"Tra i capitoli precedenti e e ora Il regno del pianeta delle scimmie, questa serie continua a essere uno dei migliori reboot in circolazione. Come previsto, non c'era regista migliore di Wes Ball per questo progetto. Naturalmente, i maghi di Wētā hanno avuto un ruolo importante, ma non c'è dubbio che la competenza personale di Ball con gli effetti visivi abbia contribuito in grande misura a rendere incredibile il film."

Germain Lussier di Gizmondo ha attribuito a Il Regno del Pianeta delle Scimmie il merito di "aver dato orgoglio alla saga", offrendo solo qualche appunto minore sui difetti di quanto ha visto sullo schermo:

"Il Regno del Pianeta delle Scimmie dà orgoglio alla saga delle 'Scimmie'. Un'avventura tentacolare con effetti e performance meravigliose. Ha MOLTO da dire, il che la rende tematicamente oscura - inoltre non ho amato il finale - ma questi sono piccoli inconvenienti per un film divertente e coinvolgente."

Brandon Davis di ComicBook ha definito il nuovo sequel "un classico blockbuster", lodandone le performance di quello che suona "come l'inizio di una nuova epica saga":

"Il Regno del Pianeta delle Scimmie è semplicemente un classico blockbuster estivo. Ci vuole un minuto per iniziare, introducendo in modo approfondito nuovi personaggi e sequenza temporale, poi non si guarda mai indietro. Gli effetti visivi sono sorprendenti. Grandi performance. Sembra l'inizio di un'epica nuova saga. Ho bisogno del prossimo capitolo al più presto."

Caitlin Tyrrell di Screen Rant ha definito Wes Ball il "regista perfetto" per dare vita a questo nuovo film, valorizzando i personaggi, le immagini e il plot brillante che lo legano ai suoi predecessori:

"Wes Ball è il regista perfetto per dare vita a Il regno del pianeta delle scimmie! Una storia avvincente con personaggi complessi, immagini straordinarie e trame brillanti che la collegano ai film precedenti. Noa, Mae e Proximus Cesare siete fenomenali!"