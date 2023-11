Il Regno del Pianeta delle Scimmie: svelato in che periodo è ambientato il sequel

Qualche settimana fa è stato condiviso il trailer de Il Regno del Pianeta delle Scimmie, il nuovo film del franchise diretto da Wes Ball, che ora ha potuto parlare meglio del periodo in cui è ambientato il film rispetto ai precedenti capitoli.

Il regista non ha specificato esattamente quanto tempo sia passato dall'ultimo film, The War - Il pianeta delle scimmie, anche se ha fatto notare che la comunità delle scimmie ha subito una sostanziale evoluzione culturale rispetto a quanto visto l'ultima volta.

"Volevo fare un grande salto temporale", ha confermato Ball a Empire Magazine. "È abbastanza significativo che Cesare sia ancora uno spirito nel film, ma la maggior parte dei suoi parenti non sono in questo film. Se gli ultimi tre film erano l'età della pietra, qui vediamo cosa succede quando entrano nell'età del bronzo".

La sinossi del nuovo film sul Pianeta delle Scimmie

"Il regista Wes Ball infonde nuova vita al franchise epico e globale ambientato diverse generazioni nel futuro dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie sono la specie dominante che vive armoniosamente e gli umani sono stati ridotti a vivere nell'ombra. Mentre un nuovo tirannico capo scimmia costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende un viaggio straziante che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che ha conosciuto del passato e a fare delle scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani."

Kingdom of the Planet of the Apes: rivelati nuovi dettagli della trama, Dichen Lachman nel cast

Il Regno del Pianeta delle Scimmie è attualmente previsto nelle sale per il 24 maggio 2024.