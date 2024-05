Il regno del pianeta delle scimmie domina il box office USA con 56 milioni

Gli spettatori americani premiano Il regno del pianeta scimmie regalandogli un debutto solidissimo. Il nuovo capitolo della saga dei primati diretto da Wes Ball apre in prima posizione al box office con 56,5 milioni di incasso provenienti da 4.075 sale, e una media per sala di 13.865 dollari. La pellicola che, come anticipato, darà inizio a una nuova trilogia quasi 300 anni dopo la morte di Cesare ha sfiorato i 130 milioni globali, cifra destinata ad aumentare nelle prossime settimane. Nel frattempo, scoprite la nostra recensione de Il Regno del Pianeta delle Scimmie.

Perde una posizione The Fall Guy, film ispirato alla serie anni '80 Professione Pericolo. La pellicola con star Ryan Gosling ed Emily Blunt incassa altri 13,7 milioni che lo portano a un incasso totale domestico di poco meno di 50 milioni. Costato oltre 140 milioni, l'action avrà bisogno di un lungo periodo per recuperare il budget.

Challengers: Zendaya in una foto del film

Challengers, ex numero uno, resiste al terzo posto e incassa altri 4,6 milioni che lo portano a 38 milioni di incasso. Risultato rispettabile per un film artistico rivolto a un pubblico adulto esigente, nonostante l'ingente budget di 55 milioni di dollari (per non parlare dei costi di marketing) per la pellicola che racconta un triangolo sentimentale tra una ex campionessa di tennis e due tennisti interpretati da Mike Feist e Josh O'Connor.

Stabile al quarto posto La Profezia del Male, horror low budget incentrato su alcuni minacciosi personaggi raffigurati nei tarocchi che improvvisamente prendono vita per seminare terrore e morte. La pellicola interpretata da Harriet Slater, Adain Bradley, Avantika e dall'interprete di Spider-Man Jacob Batalon raccoglie altri 3,4 milioni e raggiunge i 12 milioni totali.

Ancora quinto il blockbuster Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero. La pellicola diretta da Adam Wingard incassa altri 2,5 milioni che la portano a un totale domestico di 191 milioni. Il nuovo capitolo del MonsterVerse Legendary Entertainment e Warner Bros. racconta la sinergia tra le due più potenti creature mostruose per salvare il pianeta da una temibile minaccia. Nel cast Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Dan Stevens.