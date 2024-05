Il regno del pianeta delle scimmie, Freya Allan: 'Fingere di essere un cane da bambina mi ha aiutata!'

Grande successo al box-office per il primo weekend al cinema di Il regno del pianeta delle scimmie, decimo film del franchise tratto dall'omonimo romanzo di fantascienza del 1963 di Pierre Boulle. Una delle star emergenti del film è Freya Allan, nel ruolo di Nova, protagonista umana del film di Wes Ball.

Uno dei più incredibili colpi di scena del film riguarda proprio Nova e durante il tour promozionale, Freya Allan ha raccontato qual è stata la sua fonte d'ispirazione per poter interpretare al meglio il personaggio: i giochi d'infanzia in cui faceva finta di essere un cane. Un dettaglio importante per poter fornire una performance adeguata al ruolo richiesto nel film, in considerazione anche dell'evoluzione del personaggio nel film.

The Witcher 2: Freya Allan nella serie Netflix

Ricordi d'infanzia

"Penso che la cosa principale su cui mi sono basata forse è quello di essere un po' come un cervo sorpreso che osserva le scimmie e le cose" ha dichiarato Allan, per spiegare il modo in cui si è approcciata al personaggio nel contesto del film. L'attrice ha inoltre descritto la fisicità del suo personaggio, inizialmente piccola e fragile, paragonabile ad un pezzo di legno non solido.

Nova, in seguito, evolve:"Gli umani selvaggi avevano un tipo specifico di corsa, e si può vedere molto chiaramente che lei corre ancora come un essere umano. Ci sono alcuni piccoli indizi in cui pensi che qualcosa non va. Si trattava di trovare un equilibrio". Ne Il regno del pianeta delle scimmie si è concluso da parecchio tempo il dominio di Cesare e una scimmia inizia un lungo viaggio che le permetterà di scoprire diverse cose sul passato del suo popolo. Nel cast del film troviamo Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand e William H. Macy.

Il regno del pianeta delle scimmie è il primo kolossal in carriera per Freya Allan, sinora conosciuta principalmente per la sua partecipazione alla serie Netflix The Witcher. Il debutto al cinema risale al 2021 con Gunpowder Milkshake, insieme alle star Lena Headey e Karen Gillan.