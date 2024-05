Il regno del pianeta delle scimmie avrà altri cinque sequel?

Dopo il debutto positivo de Il Regno del Pianeta delle Scimmie nelle sale di tutto il mondo, sembra proprio che i produttori siano seriamente intenzionati a dare il via non solo a una nuova trilogia ma a numerosi altri sequel del franchise.

Rick Jaffa e Amanda Silver - il duo di sceneggiatori e produttori dietro il successo dei franchise de Il pianeta delle scimmie, Avatar e Jurassic World - hanno dichiarato all'Hollywood Reporter che il progetto finale è quello di realizzare altri cinque film del Pianeta delle Scimmie.

Quando Jaffa e Silver hanno avuto l'idea, per il franchise di "Apes", iniziato con L'alba del pianeta delle scimmie del 2011, avevano previsto nove film. Quest'idea ambiziosa ha funzionato fino ad ora, con quattro film già usciti.

Il regno del pianeta delle scimmie: un momento del sequel

"La previsione era di nove film. Non so se arriveremo effettivamente a realizzarne nove. Mi piacerebbe molto. Abbiamo parlato non solo con Wes Ball e Josh e [il produttore] Joe Hartwick Jr. ma anche con Steve Asbell e Scott Aversano dei 20th Century Studios di come potrebbero essere i prossimi film".

Guardando "Kingdom", ci si rende conto di dove, dal punto di vista della storia, questo franchise è destinato ad andare mentre i suoi temi continuano ad evolversi sul grande schermo. C'è spazio per due specie intelligenti su questo pianeta? Questa è la domanda principale che viene posta nell'ultimo film della saga.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie darà inizio a una nuova trilogia quasi 300 anni dopo la morte di Cesare

Per ora non è stato dato il via libera a un quinto film. Tutto dipenderà dal successo di quest'ultimo, ma i dati del primo weekend sono molto buoni per quello che è già uno dei franchise più redditizi e ben realizzati di Hollywood.