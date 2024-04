Il problema dei 3 corpi: gli autori anticipano 'una Stagione 2 ancora più folle'

Ufficialmente Netflix non ha ancora rinnovato Il problema dei 3 corpi per una Stagione 2, ma gli autori dello show sono fiduciosi nel successo appena raggiunto e hanno anticipato che i nuovi episodi saranno ancora più folli rispetto a quanto visto finora.

La serie, tratta dalla trilogia di romanzi di Liu Cixin, è stata creata da David Benioff e D.B. Weiss, già autori de Il trono di spade, e da Alexander Woo (True Blood). Considerando il materiale di partenza, Weiss sapeva già che la seconda stagione sarebbe stata molto più folle, e questo ha fatto sì che i tre passassero gli ultimi mesi a cercare di capire il modo migliore per andare avanti con la storia.

"Con la prima stagione entriamo nel mondo della storia, ma questa diventa davvero folle in modo assurdo", ha spiegato Weiss. "Per questo motivo ci sono molte scelte da fare e molte cose da capire. Di recente, soprattutto negli ultimi due mesi, abbiamo avuto delle riunioni per capirle".

Il problema dei tre corpi: una scena

Per quanto riguarda la riduzione del materiale di partenza in un modo più comprensibile per gli spettatori occasionali, Weiss ha aggiunto: "Non volevamo che la gente premesse pausa e andasse su Wikipedia ogni cinque minuti. Nel libro, ti vengono spiegate tutte queste cose per iscritto. È stata una sfida che, in ultima analisi, ci ha attirato al progetto fin dall'inizio".

Un adattamento più "globale"

L'adattamento della serie per Netflix ha comportato la necessità di apportare alcuni cambiamenti rispetto ai libri originali di Liu Cixin. Un grande cambiamento è stato quello di concentrare la serie su personaggi per lo più di lingua inglese, mentre la storia originale si concentrava maggiormente sulla Cina. Woo ha spiegato come questo sia stato necessario per rendere la storia più "globale".

"Per necessità dovevamo avere un cast che parlasse prevalentemente in inglese", ha dichiarato Woo. "I flashback cinesi sono rimasti intatti. Questo ci ha dato l'opportunità di raccontare una storia molto globale. L'umanità si unisce o non si unisce per affrontare una minaccia esistenziale".