Il piccolo Yeti primo al box office USA con 20 milioni

Al debutto, prima posizione per il cartoon Il piccolo Yeti al box office americano con oltre 20 milioni di incasso.

Il piccolo Yeti: una scena del film

Il piccolo Yeti, pellicola d'animazione firmata da DreamWorks Animation e Pearl Studio's Abominable, debutta in vetta al box office USA con un incasso di 20 milioni da 4.242 sale e una media per sala di 4.915 dollari. Con questa felice apertura, il cartoon è il terzo film interamente originale a debuttare al primo posto negli USA nel 2019. Universal supera così Disney nel numero di film che aprono in prima posizione nel 2019 con sette titoli contro i sei di Disney).

Il piccolo Yeti scalza dalla prima posizione Downton Abbey, film ispirato all'omonima serie tv inglese. Downton Abbey, prodotto da Focus Features, incassa altri 14,5 milioni per un totale di 58,5 milioni negli USA e di 107,1 milioni globali. Numeri che sono garanzia di un sequel.

Downton Abbey: grazie ad Airbnb due fan potranno prenotare l'Highclere Castle!

Quinto Hustlers, film di Lorene Scafaria incentrato su un gruppo di spogliarelliste che mettono in piedi una truffa contro i loro clienti per superare la crisi economica risale di ben due posizioni incassando altri 11,4 milioni per un totale di 80 milioni. A capeggiare le sensuali stripper troviamo Jennifer Lopez in una performance che potrebbe fruttargli la prima nomination all'Oscar, almeno secondo i rumor della stampa americana.

Stabile in quarta posizione It: Capitolo 2, sequel diretto da Andres Muschietti, di cui potete leggere la nostra recensione di It: Capitolo 2, che incassa altri 17,2 milioni arrivando a 179,1 milioni.

Quinto posto per Ad Astra, film fantascientifico con Brad Pitt che segna, per la precisione, un incasso di 10,1 milioni superando i 35 milioni in due settimane (qui trovate la nostra recensione di Ad Astra.

Si segnala al settimo posto l'ottimo debutto di Judy, biopic dedicato a Judy Garland interpretato da una straordinaria Renée Zellweger che, uscito solo in 461 sale, supera i 3 milioni di incasso segnando una media per sala di 6.700 dollari.