Il Paradiso delle Signore allunga la pausa natalizia: ecco quando tornerà in onda il daily di Rai 1

Il grande magazzino più famoso del pomeriggio televisivo abbassa le serrande per le festività, ma lo fa con tempi più lunghi del solito. Il Paradiso delle Signore si ferma per la pausa natalizia e, complice il calendario delle feste di quest'anno, la sosta si estende oltre le previsioni iniziali. Si tratta di una scelta di palinsesto che rimescola il daytime di Rai 1 e lascia i fan in attesa di sapere come andrà a finire il piano di Adelaide. Ma quindi quando vedremo i nuovi episodi?

Il Paradiso delle Signore, quando si ferma

Il Paradiso delle Signore

Lo stop scatta a partire da oggi, mercoledì 24 dicembre, con Vigilia, Natale e Santo Stefano che saranno senza gli episodi inediti della soap. Una sospensione ormai tradizionale - e infatti lo sapevamo già. Quello che non sapevamo, però, è che quest'anno lo stop si sarebbe allungato anche al 29, 30 e 31 dicembre.

La causa è semplice e riguarda la particolare collocazione delle festività, cadute nel cuore della settimana sia per quanto riguarda il Natale che Capodanno. Di mezzo poi c'è anche il consueto weekend (in cui Il paradiso delle signore non va in onda) e, guardando alla programmazione ufficiale di RaiPlay, l'assenza della soap daily sembra protrarsi anche nei giorni successivi.

Secondo le indicazioni della guida tv Rai, infatti, tra lunedì 29 e mercoledì 31 dicembre non risultano nuove puntate in onda nel consueto slot pomeridiano. Al loro posto trovano spazio appuntamenti speciali de La volta buona e film per accompagnare il pubblico verso Capodanno, confermando una riprogrammazione più ampia del solito per il daytime festivo.

Quando torna in onda Il Paradiso delle Signore

Salvo variazioni dell'ultimo minuto, il ritorno della soap con le puntate inedite è previsto per lunedì 5 gennaio. Una data che segna la ripresa della programmazione regolare e il ritorno del Paradiso delle Signore nel suo classico appuntamento pomeridiano delle ore 16.00 destinato a proseguire senza interruzioni fino alla primavera. Ma rimanete sintonizzati per eventuali ulteriori modifiche del palinsesto.

La lunga pausa diventa così una parentesi di attesa strategica, che accompagna il pubblico fino all'Epifania e rilancia le trame nella fase centrale della stagione.

Le storie lasciate in sospeso prima dello stop

L'ultima settimana prima della pausa ha lasciato diversi nodi irrisolti. A partire dalle dinamiche tra Adelaide, Marcello e Umberto, sicuramente le più attese dai fedelissimi della soap. Le scelte dei personaggi sembrano destinate ad avere conseguenze importanti nei nuovi episodi, dal momento che la Contessa sta tessendo già da tempo la sua tela intorno al suo ex promesso sposo. E Rosa...come la prenderà?

In questi giorni la mancanza si farà sentire (tanto) e la curiosità per cosa accadrà a casa Guarnieri e al grande magazzino milanese arriverà alle stelle. Non ci resta che pazientare e segnare in agenda la data del 5 gennaio.