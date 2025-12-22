Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 dicembre: Marcello tira la corda, Rosa si spazientisce

Natale è sinonimo di lucine, buoni propositi e...piccoli drammi in perfetto stile Il Paradiso delle Signore. La puntata del 23 dicembre mette insieme l'atmosfera calda del grande magazzino e il gelo elegante di St. Moritz, dove le distanze non sono solo geografiche. Da una parte c'è chi pensa ai regali, dall'altra chi rischia di trasformare una vigilia romantica in un conto alla rovescia pieno di dubbi. Scopriamo tutti i dettagli nelle anticipazioni del nuovo episodio.

Riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle signore

Negli ultimi episodi il clima natalizio ha invaso Il paradiso delle signore: tra addobbi, sorrisi e piccoli riti che si ripetono ogni anno, l'attesa del Natale è diventata parte integrante della quotidianità.

Le Veneri hanno trovato un modo pratico (e molto "di squadra") per scambiarsi i doni senza impazzire tra liste infinite e bigliettini last minute, trasformando l'organizzazione in un momento di complicità. Botteri, invece, è entrato in piena modalità ansia da regalo perfetto: scegliere qualcosa per Teo gli sta più complicando la vita che semplificando le feste, segno di un legame sempre più profondo.

Intanto Fulvio ha preferito restare fedele alle sue abitudini e ai suoi affetti più stretti. Ha ringraziato Ciro e Concetta per l'invito, ma ha deciso di trascorrere il Natale in modo riservato con Caterina, come hanno sempre fatto dalla scomparsa della madre, difendendo una dimensione familiare intima e autentica.

E poi c'è St. Moritz, lontana ma sempre più centrale nella storia. Adelaide continua a trattenere Marcello nello chalet con una strategia sottile e ben calibrata che, a giudicare dai risultati, funziona fin troppo bene e rischia di avere conseguenze importanti.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della nuova puntata

Tancredi

Nel nuovo episodio della soap di Rai 1 Teo si sente ormai parte della "famiglia" del Paradiso e il suo entusiasmo accende una lampadina a Ciro. Ne nasce un'idea speciale per festeggiare tutti insieme, in modo più affettuoso e meno formale. Sul fronte Fulvio, invece, l'obiettivo è uno solo: sorprendere Caterina con un gesto che parli più di mille parole.

Botteri resta bloccato tra mille opzioni e zero certezze, ma Delia potrebbe dargli la dritta giusta al momento giusto. Quando si tratta di bambini (e delle feste di Natale), a volte serve solo l'idea semplice che non avevi preso in considerazione.

Infine c'è la parte più piccante della vigilia, quella che sta lasciando tutti sulle spine. Marcello, ancora a St. Moritz, continua a rimandare il rientro e così Rosa finisce per sentirsi messa in secondo piano. Il rischio? Che il loro primo Natale insieme si trasformi nel primo Natale da separati. Nel frattempo Tancredi spinge Umberto a non restare solo a Villa Guarnieri e lo convince a partire e raggiungere la famiglia in Svizzera, dove Adelaide è già pronta a far valere la sua presenza.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai 1, ma questa settimana per le feste quello del 23 dicembre sarà l'ultimo appuntamento. Si tornerà in onda il 29 con le nuove puntate della soap.