Il Paradiso delle signore 10 si ferma per Natale: ecco quando tornerà su Rai 1

Il conto alla rovescia per il Natale porta con sé qualche inevitabile cambio di palinsesto e, come da tradizione, anche Il Paradiso delle Signore si prepara a salutare il pubblico per qualche giorno. La soap del pomeriggio di Rai 1, appuntamento fisso per milioni di spettatori, quest'anno allunga leggermente la pausa natalizia, complice il calendario che colloca le feste proprio in mezzo alla settimana. Vediamo in quali giorni non andrà in onda e quando tornerà con i nuovi episodi.
Il Paradiso delle Signore: la pausa natalizia e la data di ritorno su Rai 1
La programmazione di Il paradiso delle signore ha proseguito regolarmente fino a venerdì 19 dicembre, mantenendo la consueta collocazione nel daytime pomeridiano di Rai 1. Nella settimana delle feste, però, il ritmo rallenta: la soap infatti andrà in onda soltanto lunedì 22 e martedì 23 dicembre per poi fermarsi per Natale.
Lo stop vero e proprio scatterà a partire da mercoledì 24 dicembre. Il Paradiso delle Signore 10 si fermerà nei giorni clou delle feste - Vigilia, Natale e Santo Stefano - che quest'anno si combinano proprio al centro della settimana, per poi tornare nuovamente alle 16.00 di lunedì 29 dicembre.
La prima puntata del 2026, invece, andrà in onda lunedì 5 gennaio, data in cui la soap riprenderà il suo spazio abituale su Rai 1 fino a maggio. Quella di quest'anno è quindi una pausa leggermente più lunga rispetto ad altre stagioni, pensata proprio per evitare una dispersione di ascolti in un periodo tradizionalmente dedicato agli impegni famigliari e festivi. Insomma, tutto studiato per non perdere nemmeno un telespettatore.
Cosa succede nella trama prima dello stop natalizio
Prima di salutare il pubblico per qualche giorno, Il Paradiso delle Signore porta avanti alcune delle sue linee narrative più delicate. Al centro delle puntate in onda fino al 23 dicembre c'è ancora Adelaide, determinata a trattenere Marcello nello chalet di St. Moritz. La contessa mette in atto un piano studiato nei minimi dettagli, giocando sulle paure e sui sensi di colpa di Barbieri, che inizia a temere di perdere la prima Vigilia di Natale insieme a Rosa. Un timore tutt'altro che casuale, visto che proprio questo sembra essere l'obiettivo di Adelaide.
Nel frattempo, anche Tancredi entra in gioco riuscendo a convincere Umberto a raggiungere St. Moritz, aggiungendo nuovi equilibri a una situazione già carica di tensioni. Le puntate che precedono la pausa promettono dunque sviluppi importanti, destinati a lasciare più di una domanda aperta.
La pausa natalizia della soap di Rai 1 è ormai alle porte, ma si tratta solo di uno stop temporaneo. Dopo qualche giorno di assenza, la soap tornerà con nuovi episodi pronti a rilanciare le storie ambientate nella Milano degli anni Sessanta.