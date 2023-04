Il Gladiatore 2, Russell Crowe parla del sequel stracciato: "Il mio personaggio sarebbe stato nel Limbo"

Il sequel de Il gladiatore si farà e senza Russell Crowe. Dal momento che il suo personaggio è deceduto alla fine del primo film, il nuovo protagonista sarà l'emergente Paul Mescal. E mentre Russell Crowe si dice un po' geloso, svela la trama del sequel stracciato che avrebbe dovuto vedere il suo personaggio nel Limbo.

Il gladiatore: un momento del film

Gladiator 2 è ora in fase di sviluppo attivo con Ridley Scott che torna come regista e David Scarpa autore della sceneggiatura, che seguirà Lucius, nipote dell'imperatore Commodo, ormai adulto (interpretato da Paul Mescal) mentre diventa imperatore. Russell Crowe ha rievocato il precedente progetto per un sequel, scritto da Nick Cave, incentrato ancora una volta sul suo personaggio Massimo Decimo Meridio.

Il gladiatore: un finale emozionante che acclama la sconfitta

Durante una recente apparizione nel podcast Happy Sad Confused condotto da Josh Horowitz, Crowe si è lamentato della folle sceneggiatura di Gladiator 2 che non sono mai riusciti a realizzare per via del suo fitto schedule:

"È così strano perché nel momento in cui ne abbiamo discusso, tutti gli altri con cui eravamo coinvolti volevano fare una cosa diretta, ma io avevo un'altra idea. Massimo ha ucciso troppe persone per andare in paradiso, ma è un uomo troppo buono per essere gettato all'inferno. Quindi lo incontri e ti rendi conto che è nel Limbo. È bloccato tra i mondi e le idee che avevamo per riportarlo sulla Terra, era tutto giustificabile e bello e avremmo potuto farlo, ma queste cose richiedono che un intero gruppo di persone sia rivolto nella stessa direzione. Ero molto, molto impegnato, quindi probabilmente non gli ho dedicato il tempo che avrei dovuto".

Il sequel de Il gladiatore di Nick Cave, ecco di cosa avrebbe parlato

Russell Crowe e il regista Ridley Scott durante le riprese de Il gladiatore

La folle sceneggiatura ideata da Nick Cave si apriva con Massimo che si risveglia nell'Elisio, un aldilà romano popolato da anime troppo corrotte per ascendere ai cieli. Dopo aver combattuto per uscire dall'aldilà infernale uccidendo Efesto, Massimo torna a Roma per scoprire che il nuovo imperatore Lucio è diventato amorale e assetato di potere quanto suo zio Commodo. Questo è un elemento che l'imminente Gladiator 2 scritto da David Scarpa manterrà poiché Lucius diventerà imperatore, anche se resta da vedere come verrà rappresentato.

Il Gladiatore: i 20 anni del film che lanciò Hollywood nel nuovo millennio

Il climax del sequel vedeva Massimo combattere in diversi periodi della storia, tra cui le Crociate, la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra del Vietnam prima di arrivare nell'America moderna e lavorare al Pentagono. Poiché Il gladiatore era un dramma storico realistico, la deriva intrapresa dal sequel sarebbe stato un cambiamento radicale che avrebbe introdotto elementi fantastici e mitologici. Per questo l'idea è stata poi scartata.