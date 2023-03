Il Gladiatore 2, Russell Crowe: "Non sono coinvolto, ma sono un po' geloso"

Russell Crowe è tornato a parlare del film Il Gladiatore 2 per chiarire il suo eventuale coinvolgimento nel sequel diretto da Ridley Scott che avrà come star Paul Mescal.

L'attore, durante la trasmissione radiofonica The Ryan Tubridy Show ha risposto alle domande riguardanti il progetto.

Il personaggio di Massimo interpretato da Russell Crowe in Il gladiatore, ovviamente, non sarà coinvolto nella storia del sequel, essendo morto alla fine del precedente capitolo della storia. Paul Mescal interpreta infatti il ruolo di Lucio, il nipote di Commodo (Joaquin Phoenix) e figlio di Lucilla (Connie Nielsen), ormai adulto.

La storia sarà ambientata ben 20 anni dopo quella del film originale.

Il gladiatore: un momento del film

Russell Crowe ha ora raccontato: "Sono certo che a un certo punto mi vorranno chiedere qualcosa, ma non mi hanno contattato da un po' di tempo". L'attore ha proseguito aggiungendo: "Si tratta di un'estensione della narrazione, ma è ambientato molto tempo dopo la morte di Massimo, quindi mi non coinvolge affatto".

Russell ha voluto sottolineare: "Ho sentito dire che questo giovane Paul è un bravo ragazzo e gli auguro il meglio per quanto riguarda il film. Penso che riprenderanno la storia da quando il giovane Lucius assume il ruolo di imperatore. Penso che sia un'idea davvero intelligente all'interno del mondo del film che abbiamo creato".

Il gladiatore: un finale emozionante che acclama la sconfitta

Crowe ha poi ammesso: "Senza alcun dubbio ci saranno centinaia di miei amici che ci lavoreranno. Conosco già i designer e chi lavora con il cuoio per realizzare le armature e cose di quel tipo. Non voglio pensarci troppo perché mi riporta a un periodo in cui ero, ovviamente, molto più giovane". La star ha sottolineato che quell'esperienza ha un posto speciale nel suo cuore: "Ci ripenso e ho amato ogni minuto, e all'epoca invece non era poprio così. Mi piace essere sul set di un film in costume. Immergermi in quei costumi, in quelle situazione e tutto il resto, mi attira molto. Provo un po' di gelosia per le persone che avranno l'esperienza che ho avuto in passato".