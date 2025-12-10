Russell Crowe boccia Il Gladiatore 2: "Non hanno capito cosa aveva reso grande l'originale"

Il divo ha indicato nella mancanza di nucleo morale il maggior difetto del sequel di Ridley Scott con Paul Mescal e Denzel Washington.

Russell Crowe ha criticato senza mezzi termini Il Gladiatore 2, indicando il difetto principale del sequel di Ridley Scott: l'assenza di un nucleo morale.

Nel 2000 Il Gladiatore ha fruttato a Crowe un Oscar come miglior attore protagonista per il ruolo di Massimo Decimo Meridio. L'epica avventura diretta da Ridley Scott ha conquistato folle di fan ed è molto apprezzata anche oggi, ma il suo interprete ha storto il naso nei confronti del sequel da cui, ricordiamo, è stato escluso perché il suo personaggio muore nel finale.

In una conversazione con la stazione radio australiana Triple J, Crowe ha spiegato di aver avuto problemi con il sequel del 2024 di Scott dopo aver appreso che nella storia il suo personaggio aveva avuto un figlio illegittimo con Lucilla (Connie Nielsen), nonostante nel primo film Massimo fosse stato descritto come impegnato a vendicare la morte della moglie, interpretata da Giannina Facio. L'attore non ha girato alcuna scena per il sequel della Paramount incentrato sul figlio di Massimo, interpretato da Paul Mescal.

Paul Mescal, figlio illegittimo del personaggio di Russell Crowe nel sequel

Che cosa ha detto Russell Crowe

"Il sequel, che non dobbiamo nominare ad alta voce, è un ottimo esempio di come persino le persone che l'hanno creato non avevano capito davvero cosa rendesse speciale il primo film", ha spiegato Russell Crowe. "Non era il budget. Non erano le circostanze. Non era l'azione. Era il nucleo morale."

L'attore ha poi specificato: "Il fatto è che c'era una lotta quotidiana su quel set. Era una lotta quotidiana per conservare il nucleo morale del personaggio. La quantità di volte in cui hanno suggerito scene di sesso e cose del genere per Massimo... è come se gli stessero togliendo potere. Quindi ora mi state dicendo che mentre aveva questa relazione con sua moglie si scopava un'altra donna? Ma di cosa state parlando? È pazzesco".

Crowe ha rivelato di ricevuto commenti di insoddisfazione dai fan de Il Gladiatore dopo l'uscita del sequel nelle sale lo scorso novembre. "Quando il film è uscito, le donne in Europa, quando ero al ristorante, venivano a parlarmi e si lamentavano", ha ricordato ridendo. "Gli rispondevo, 'Ehi, non sono stato io! Non l'ho fatto io'".

La nostra recensione de Il Gladiatore II analizza il sequel interpretato da Paul Mescal, Denzel Washington, Joseph Quinn e Pedro Pascal, che si è rivelato un successo al botteghino superando i 462 milioni di dollari globali. A differenza del successo del primo film, che ottenne 12 nomination all'Oscar e cinque vittorie, tra cui quella per il miglior film, il sequel ha ottenuto solo una nomination per i costumi.