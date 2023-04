Il Gladiatore 2: un nuovo Colosseo in costruzione nelle foto dal set

Mentre la produzione de Il gladiatore 2 di Ridley Scott sta per prendere il via, le prime foto dal set in Marocco appena diffuse rivelano che è in corso la costruzione di una copia del Colosseo.

Nelle foto, una nuova fossa dei gladiatori è in costruzione in Marocco, con la struttura apparentemente composta in gran parte di legno, in netto contrasto con lo storico set romano del film originale.

Il Gladiatore 2, Russell Crowe parla del sequel stracciato: "Il mio personaggio sarebbe stato nel Limbo"

Il gladiatore, uscito nel 2000, vedeva Russell Crowe nei panni di un generale romano che viene privato del suo titolo e costretto a combattere come gladiatore dopo aver rifiutato di giurare fedeltà al crudele imperatore Commodo. Paul Mescal, Denzel Washington e Barry Keoghan si sono uniti al cast di Gladiator 2, che non vedrà il ritorno di Russell Crowe.

Mentre i dettagli sulla storia di Gladiator 2 rimangono sconosciuti per il momento, secondo alcune voci protagonista del sequel sarà il personaggio di Paul Mescal, Lucius, nipote dell'imperatore Commodo, ormai adulto e sulla via per diventare imperatore.