Il Gladiatore 2, quando uscirà il primo trailer del sequel di Ridley Scott?

Il mese scorso è stato presentato il primo trailer de Il Gladiatore 2 nel corso del CinemaCon di Las Vegas e le immagini avevano lasciato a bocca aperta tutti i presenti. Ma quando verrà diffuso online il filmato?

Cosa racconterà Il Gladiatore 2?

Secondo quanto anticipato, il sequel che vede ancora Ridley Scott alla regia racconterà una storia di vendetta molto tagliente e secca, ma non per questo meno emozionante del film originale con Russell Crowe. La scena della battaglia con le scimmie, che dovrebbe essere al centro del filmato, viene descritta come "cruenta" e "assolutamente folle", con i primati che strappano volti e ossa.

Il personaggio di Pedro Pascal dovrebbe essere il patrigno di quello di Paul Mescal. Un giorno Pascal viene mandato in battaglia e sia la moglie che la madre di Mescal vengono uccise. Mescal, un nobile decaduto, si reca nella capitale in cerca di vendetta. Il vero cattivo del film sarà il personaggio interpretato da Denzel Washington, che muove i fili e rimane impressionato dalla forza e dal talento di Mescal nei combattimenti.

Il gladiatore: un momento del film

Sempre a Las Vegas si sarebbe svolto un test screening dall'esito molto positivo. Reazioni entusiastiche dai presenti che hanno lodato le somiglianze col film originale, evidenziando però l'unicità di questo nuovo capitolo "meritevole di un Oscar".

Quando debutterà il trailer?

Purtroppo non c'è ancora alcuna indicazione sulla data di debutto del primo trailer de Il Gladiatore 2, ma considerando che il filmato è stato mostrato quasi un mese fa al CinemaCon e che stanno emergendo sempre più indicazioni riguardanti le reazioni del pubblico di prova al film, l'arrivo online sembrerebbe ormai imminente.

Il Gladiatore 2, produttori sconvolti dalle prime immagini: "Impressionati da quanto visto"

Il Gladiatore 2, questo finora il titolo della pellicola, arriverà nelle sale il 22 novembre 2024, quindi tra ben sei mesi. Solitamente il primo trailer di una pellicola così attesa viene diffuso diversi mesi prima della sua uscita.