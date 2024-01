Il Gladiatore 2: il costume e il look di Pedro Pascal svelati in una foto dal set?

I fan fremono per conoscere i dettagli dei personaggi de Il Gladiatore 2. Per il sequel del suo hit, Ridley Scott ha messo insieme un cast da urlo che comprende l'astro nascente Paul Mescal, Denzel Washington e Pedro Pascal. Proprio di quest'ultimo una foto pubblicata sui social media da un membro della troupe rivelerebbe parte del costume e il look.

Le riprese de Il Gladiatore 2 si sono concluse da una decina di giorni. Per celebrare la conclusione del lavoro Mark Gauci, che potrebbe essere un amico di Pedro Pascal, ha pubblicato alcune foto dei due in barca a Malta e anche una foto dal set con parte della troupe. Nella foto vediamo Pascal, in basso a destra, con indosso quello che sembra un pesante mantello grigio e i capelli mossi e brizzolati.

Il mantello indossato da Pedro Pascal potrebbe suggerire che il suo personaggio de Il Gladiatore 2 sia un nobile, visto che non è logoro, ma sembra di buona qualità e in ottime condizioni. Sotto il mantello spunta un pezzo di camicia bianca, ancora troppo poco per formulare un'ipotesi certa.

Il gladiatore 2: Ridley Scott voleva riportare indietro il personaggio di Russell Crowe, ecco come

Il personaggio di Pedro Pascal resta un mistero

Anche se la qualità della foto pubblicata sui social non è eccelsa, sembra che il personaggio di Pedro Pascal avrà una cicatrice sotto l'occhio destro, che potrebbe indicare un passato da guerriero - o forse è il risultato di un combattimento con Lucius Verus (Paul Mescal)? Non sappiamo ancora se le star si troveranno in conflitto nella storia, ma se il capitolo precedente serve come riferimento, è possibile che Mescal e Pascal saranno rivali seguendo la dinamica della relazione tra Joaquin Phoenix e Russell Crowe ne Il gladiatore.

Il Gladiatore 2, uno dei film al cinema più attesi del 2024, arriverà nei cinema a novembre.