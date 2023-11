Il gladiatore 2: Ridley Scott voleva riportare indietro il personaggio di Russell Crowe, ecco come

Le riprese de Il Gladiatore 2 ripartiranno la prossima settimana, ma nel frattempo Ridley Scott ha rivelato qualche dettaglio inedito della prima versione del sequel, quella in cui intendeva richiamare Russell Crowe nel cast per riprendere i panni di Massimo Decimo Meridio.

Durante una recente apparizione al ReelBlend Podcast, Scott ha spiegato il suo piano originale per la storia del Gladiatore 2 e il ritorno di Massimo. Il regista ha raccontato la scena d'apertura originale, in cui Massimo viene riportato "nel mondo reale attraverso un portale" situato "ai confini dell'oceano".

"Nick Cave aveva scritto la sceneggiatura, ma io avevo avuto l'idea. Sapevo come riportarlo indietro attraverso un portale, nel mondo reale. Non vi dirò di cosa si trattava, perché qualcuno potrebbe soffiarmi l'idea... Ho parlato con Nick ogni due giorni per circa un mese, mentre lo scriveva. E così mi sono detto: 'Possiamo riportarlo indietro in questo modo'. E quello che volevo fare era iniziare il film a Styx, ai confini dell'oceano, e vedere questo guerriero che vaga con l'armatura. Poi si vede Massimo che vaga, cercando la sua prossima meta. Questa era la prima scena".

La sceneggiatura originale de Il Gladiatore 2 era stata scritta da Cave a metà degli anni 2000 e, come spiega Scott, prevedeva la resurrezione di Massimo durante la scena d'apertura. Diverse versioni della sceneggiatura prevedevano anche che Massimo si risvegliasse nei campi Elisi, l'equivalente romano del Purgatorio, e che fosse costretto a lottare per uscire dal regno infernale sconfiggendo Efesto per poi fare ritorno a Roma.

Come sappiamo, la sceneggiatura è stata completamente riscritta e adesso il protagonista sarà il Lucius adulto interpretato da Paul Mescal. Nel cast de Il Gladiatore 2 ci saranno anche Pedro Pascal e Denzel Washington.