Il Gladiatore 2: riprese finite, per Ridley Scott la produzione è stata 'una sofferenza'

Finalmente le riprese de Il Gladiatore 2 si sono concluse con grande sollievo di Ridley Scott che ha definito la lavorazione del film "una sofferenza". Scott ha svelato a IndieWire che, anche se all'epoca dello stop il film era completato all'85%, le interruzioni causate dallo sciopero del sindacato degli attori SAG-AFTRA hanno creato grande sofferenza:

"Avevo concluso l'85% delle riprese de Il Gladiatore 2. Siamo stati interrotti dallo sciopero, quindi ho perso quattro mesi. Altrimenti, in questo momento sarei al missaggio audio. Sono tornato sul set circa quattro settimane fa, dopo lo sciopero, e ho quasi finito prima di Natale. Poi ho dovuto fermarmi per le feste e poi ci sono voluti altri dieci giorni per concludere le riprese. Una vera seccatura."

Il sequel de il Gladiatore e i travagli sul set

Le riprese de Il Gladiatore 2 sono ripartite a Malta lo scorso dicembre, dopo che lo sciopero del SAG-AFTRA aveva sospeso la produzione nel bel mezzo delle riprese di un'importante scena del Colosseo con centinaia di comparse. Quando lo sciopero si è concluso lo scorso novembre, Scott ha ammesso che circa la metà del film era stata girata prima che la produzione venisse interrotta.

Il Gladiatore 2 vede protagonista Paul Mescal nei panni di Lucius (interpretato da Spencer Treat Clark nel primo film), figlio di Lucilla (Connie Nielsen) e nipote di Commodo (Joaquin Phoenix) che ha imparato ad ammirare il personaggio centrale del film originale, Maximus Decimus Meridius (Russell Crowe) durante le sue numerose e coraggiose battaglie al Colosseo. Secondo Ridley Scott, Lucius era un personaggio dimenticato del primo film, a vantaggio del sequel e del suo arco narrativo. Ecco le sue parole al riguardo:

Il Gladiatore 2, Paul Mescal teme l'impatto del successo sulla sua vita: "Potrei deprimermi davvero"

"Lucius era il sopravvissuto del primo film, cosa che la gente ha dimenticato, fortunatamente. Lucius era il figlio di Lucilla; è scomparso alla fine perché non c'è motivo di seguirlo. E lo utilizziamo come espediente per dire cosa è successo e dove siamo andati dopo?"

Connie Nielsen sarà l'unico membro del cast originale a fare ritorno. Al suo fianco i nuovi arrivi Denzel Washington, Pedro Pascal e Joseph Quinn. Il Gladiatore 2 arriverà al cinema a novembre.