Il diavolo veste Prada, Adrian Grenier non ci sta: "Perché continuate a dire che sono io il cattivo?"

A un mese dall'uscita del sequel, Adrian Grenier è intervenuto per difendere il suo personaggio ne Il diavolo veste Prada. A vent'anni dal successo del film ambientato nel mondo della moda, i fan accusano ancora Nate di essere il colpevole della rottura tra lui e Andy, personaggio interpretato da Anne Hathaway.

Ma Grenier non ci sta a essere considerato il "villain" della storia e scende in campo in difesa del suo affascinante e ambizioso chef che interrompe la relazione con la povera Andy, bistratta e sfruttata dalla sua datrice di lavoro vamp che ha il volto di Meryl Streep.

Un primo piano di Adrian Grenier nei panni di Nate

Che cosa ha detto Adrian Grenier sul suo personaggio ne Il diavolo veste Prada?

Le strade di Nate e Andy si separano perché lui è invidioso del successo di lei o perché non accetta di essere lasciato solo per via dei ritmi di lavoro infernali di lei che le impediscono di intervenire al compleanno del fidanzato? In ogni caso per i fan del film è lui il "cattivo" che interrompe la relazione.

"Posso capire il sentimento, ma devo difendere il mio personaggio", ha dichiarato Grenier a PEOPLE. "Ho rivisto quel film un sacco di volte e ho la sensazione che entrambi si stessero impegnando al massimo per sfondare nelle loro carriere".

Adrian Grenier e Anne Hathaway ne Il diavolo veste Prada

Mentre Nate mette in dubbio l'integrità di Andy, dato che i suoi nuovi successi le trasformano completamente la vita nel film, Grenier insiste sul fatto che la giustificazione della reazione del suo personaggio dipenda interamente da "quanto si tenga ai compleanni".

"Non considero un compleanno un evento di grande importanza, ma gli accordi sì", afferma. "Se qualcuno si impegna, lo prendo in parola e sono convinto che quell'impegno venga rispettato. Quindi, non si tratta tanto del compleanno in sé. Però ammetto che la reazione di Nate fosse un po' remissiva e debole, il che non era attraente. Deve crescere e imparare a comportarsi da uomo".

Cosa ci aspetta nel sequel de Il diavolo veste Prada

Dopo vent'anni di attesa il sequel del cult, Il Diavolo Veste Prada 2, uscirà nei cinema italiani il 29 aprile. L'attesa pellicola vedrà il ritorno delle star Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci nei loro ruoli, ma Adrian Grenier non è stato chiamato per riprendere il ruolo di Nate forse colpa delle critiche dei fan al personaggio.

Ma Grenier, impegnato nel tour promozionale della sua prossima fatica, il dramma Self Custody, sembra averla presa con filosofia tanto da scherzare: "Penso che sarebbe divertente vedere se Nate è davvero il diavolo ne Il diavolo veste Prada. Mi piacerebbe rivederlo, vedere cosa fa il suo personaggio, in un film spinoff".