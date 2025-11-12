Il Diavolo veste Prada 2: Miranda Priestly e Andy di nuovo insieme nel primo teaser

Meryl Streep e Anne Hathaway sono le protagoniste del primo video promozionale dell'atteso sequel in arrivo nelle sale a maggio.

20th Century Studios ha condiviso online il primo teaser dell'atteso film Il Diavolo veste Prada 2 e nel video appaiono le due protagoniste Meryl Streep e Anne Hathaway.

I fan della commedia arrivata nei cinema nel 2006 possono così ritornare, seppur molto brevemente, tra i corridoi del magazine Runway.

Cosa mostra il teaser del sequel

Il Diavolo veste Prada 2 arriverà nelle sale di tutto il mondo nel mese di maggio e il teaser segue Miranda Priestly, interpretata dal premio Oscar Meryl Streep, mentre cammina negli uffici di Runway e arriva in ascensore. Prima che le porte si chiudano del tutto entra quindi Andy Sachs, la sua ex assistente, il ruolo affidato ad Anne Hathaway.

La direttrice del magazine, con il suo consueto atteggiamento glaciale, compie quindi un commento sul tempo trascorso prima del suo arrivo, parole a cui Andy risponde semplicemente indossando gli occhiali da sole.

Ecco il video:

Le anticipazioni su Il Diavolo veste Prada 2

Nel sequel, secondo le prime descrizioni condivise online, Miranda dovrà fare i conti con il declino della carta stampata e si ritroverà a scontrarsi con la sua ex assistente Emily, interpretata da Emily Blunt, che ora lavora per un'azienda che potrebbe aiutare la rivista grazie alle inserzioni pubblicitarie.

Per ora non è emerso nessun dettaglio riguardante il modo in cui Andy (Anne Hathaway) verrà coinvolta nella situazione. Il primo film si concludeva con la giovane che decideva di lasciare Runway e iniziava a lavorare per un quotidiano.

Nel cast ci saranno anche Kenneth Branagh nel ruolo del marito di Miranda, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Simone Ashley e Patrick Brammall. Tra gli interpreti, inoltre, ci sarà Lady Gaga, al centro di alcune ipotesi legate al suo coinvolgimento. David Frankel sarà nuovamente impegnato alla regia, mentre Aline Brosh McKenna firmerà la sceneggiatura del sequel.