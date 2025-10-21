Lady Gaga ne Il Diavolo Veste Prada 2: il rumor clamoroso sul nuovo brano

La cantante Premio Oscar è entrata a far parte del cast del sequel nelle ultime settimane e pare stia preparando contemporaneamente un nuovo album diverso da qualsiasi cosa fatta prima in carriera

Lady Gaga avrebbe girato una scena per Il diavolo veste Prada 2 in cui interpreta una canzone inedita, che dovrebbe apparire sia nella colonna sonora del film che nel suo prossimo album in studio ancora top secret.

Secondo quanto riportato da Vanity Fair Italia, la scena con Gaga sarebbe stata uno dei momenti più discussi durante la produzione, in quanto combina la sua arte musicale con il mondo fashion dell'universo della pellicola. Sebbene i dettagli specifici sul suo ruolo rimangano segreti, alcune fonti hanno suggerito che il brano potrebbe segnare l'inizio della sua prossima era musicale.

Per mantenere il segreto ed evitare fughe di notizie, sembra che la canzone non sia stata riprodotta dagli altoparlanti sul set. Pare invece che Gaga abbia cantato in playback, con la versione finale del brano che verrà aggiunta in fase di post-produzione.

Meryl Streep ne Il diavolo veste Prada

Il diavolo veste Prada 2, cosa sappiamo del sequel?

Nel sequel, secondo quanto trapelato da alcune fonti vicine alla produzione, Miranda (ancora interpretata da Meryl Streep) dovrà fare i conti con il declino della carta stampata e si ritroverà a scontrarsi con la sua ex assistente Emily, sempre da Emily Blunt, che ora lavora per un'azienda che potrebbe aiutare la rivista grazie alle inserzioni pubblicitarie.

Per ora non è emerso nessun dettaglio riguardante il modo in cui Andy (il personaggio di Anne Hathaway) verrà coinvolta nella storia, considerando che alla fine del primo film lasciava Runway e iniziava a lavorare per un quotidiano per intraprendere una carriera nel mondo del giornalismo.

Nel cast ci saranno anche Kenneth Branagh nel ruolo del marito di Miranda, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Simone Ashley e Patrick Brammall. David Frankel sarà nuovamente impegnato alla regia, mentre Aline Brosh McKenna ha firmato la sceneggiatura del sequel. Il film sarà distribuito nelle sale nel maggio 2026.

Un primo piano di Lady Gaga

Lady Gaga ha più volte legato la sua musica alla carriera d'attrice

La popstar ha più volte intrecciato la sua carriera musicale con quella cinematografica. Dopo piccoli ruoli in film e serie TV, ha ottenuto il riconoscimento della critica con A Star Is Born (2018), dove è stata protagonista accanto a Bradley Cooper: la sua interpretazione di Ally le è valsa una nomination all'Oscar come miglior attrice e la vittoria dell'Oscar per la miglior canzone originale con "Shallow".

Successivamente, ha consolidato questa pratica con House of Gucci (2021), dove ha interpretato Patrizia Reggiani, ruolo che le è valso candidature ai Golden Globe e ai BAFTA. Anche la sua partecipazione ad American Horror Story: Hotel (2015-2016) ha mostrato la sua capacità di unire estetica musicale e recitazione, fruttandole un Golden Globe come miglior attrice in una miniserie. Per non parlare di Joker: Folie à Deux, cui è seguita la pubblicazione del "companion album" intitolato Harlequin.