Il Diavolo Veste Prada 2, Adrian Grenier sulla sua assenza: "Forse colpa delle critiche a Nate"

L'attore ha commentato il mancato ritorno tra le fila degli interpreti del sequel della commedia cult con Anne Hathaway e Meryl Streep.

Nel film Il Diavolo Veste Prada 2 ci saranno molti ritorni, ma anche un'assenza: quella di Adrian Grenier, interprete di Nate.

L'attore, in una nuova intervista, ha ora parlato di quanto accaduto, offrendo una possibile spiegazione per il suo mancato coinvolgimento nell'atteso progetto.

Il motivo dell'assenza di Nate

Rispondendo alle domande di Page Six su Il Diavolo Veste Prada 2, Adrian Grenier ha dichiarato: "Siamo tutti fan del film, a prescindere dal fatto che ci siamo oppure no. Ovviamente è stata una delusione non ricevere la telefonata per essere nel sequel, ma capisco inoltre che ci siano state delle reazioni negative con Nate, il personaggio, quindi quello potrebbe aver avuto qualcosa a che fare con la decisione".

L'attore ha quindi aggiunto ironico: "Ma penso che questo semplicemente lasci spazio per uno spinoff".

Dopo il debutto del primo film tratto dal romanzo scritto da Lauren Weisberger, infatti, molti spettatori hanno espresso un parere negativo nei confronti del fidanzato di Andy Sachs, la protagonista interpretata da Anne Hathaway. A destare critiche e commenti era infatti il comportamento dello chef che, nel film, sembrava contrario alle scelte compiute dalla ragazza per quanto riguarda la sua carriera. Al termine del primo capitolo della storia, nonostante dei passi in avanti e dei chiarimenti, non era stato svelato il destino della coppia, lasciando un po' in sospeso la loro situazione.

L'assenza di Grenier dal cast, tuttavia, conferma in modo implicito che la loro storia d'amore è arrivata al capolinea.

Cosa racconterà Il Diavolo veste Prada 2

Nel sequel si vedrà Andy ritornare ora tra le fila di Runway Magazine, rivista che è attualmente in difficoltà a causa dei cambiamenti avvenuti nel campo dei media. La protagonista dovrà quindi aiutare Miranda (Meryl Streep) a convincere Emily (Emily Blunt), l'ex assistente ora responsabile di un brand di lusso, a comprare degli importanti spazi pubblicitari che potrebbero salvare la testata.

Nel cast del film, di cui sono state aperte da poco le prevendite, ci saranno anche Kenneth Branagh nel ruolo del marito di Miranda, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Simone Ashley e Patrick Brammall. Tra gli interpreti, inoltre, ci sarà Lady Gaga, al centro di alcune ipotesi legate al suo coinvolgimento.

David Frankel sarà nuovamente impegnato alla regia, mentre Aline Brosh McKenna firmerà la sceneggiatura del sequel.