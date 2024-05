IF, John Krasinski sull'ingaggio di Cooper, Clooney e Reynolds: 'I più grandi 'si' della mia carriera'

Forse uno degli aspetti più impressionanti del prossimo film di John Krasinski, IF - Gli amici immaginari, è il cast vocale stellare che la star ha schierato per il film. Il pluripremiato attore si è fermato venerdì al Tonight Show Starring Jimmy Fallon per parlare del progetto e il conduttore non ha potuto fare a meno di chiedergli come ha fatto lo sceneggiatore e regista a convincere le star più celebri a firmare per il progetto.

IF - Gli amici immaginari: un poster del film

L'ingaggio del cast stellare

"Devo dire che il maggior numero di sì della mia carriera è stato per questo film e la risposta è stata anche veloce perché tutti amano l'idea dell'immaginazione, il ritorno alla propria infanzia", ha detto Krasinski.

Parlando del cubetto di ghiaccio, doppiato da Bradley Cooper, la star di A Quiet Place - Un posto tranquillo ha spiegato: "Non so perché quando ho creato quel personaggio, nella mia testa pensavo: 'È di Philadelphia ed è un po' dispiaciuto di vivere in Arizona'".

Jimmy Fallon ha poi mostrato una foto del personaggio di Blake Lively, che Krasinski ha spiegato essere "un gatto che sta superando la sua paura dell'acqua, quindi si veste come una piovra". Ha scherzato sul fatto di aver usato un "ricatto emotivo" per convincere la star di Gossip Girl a partecipare al film, in cui recita anche il marito Ryan Reynolds. "Le ho detto tipo: 'Lo stanno facendo tutti'", ha raccontato l'attore di The Office. "È stata così gentile da saltare a bordo".

Per quanto riguarda forse una delle guest star più impressionanti di IF, il conduttore del Tonight Show è stato sorpreso di vedere George Clooney doppiare l'Uomo dello Spazio. "Si tratta di una sorta di easter egg molto profondo", ha scherzato Krasinski. "Nella mia testa il suo personaggio di Gravity gravita ancora in giro nello spazio".

Emily Blunt, Steve Carrell, Matt Damon, Jon Stewart, Phoebe Waller-Bridge, Maya Rudolph, Sam Rockwell, Louis Gossett Jr., Sebastian Maniscalco, Chris Meloni, Richard Jenkins e Awkwafina completano il cast vocale del film fantasy.

Scritto e diretto da John Krasinski, IF - Gli Amici Immaginari è l'incredibile e magica storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli IF, cioè gli amici immaginari di tutte le persone. Grazie a questo suo insolito superpotere, si imbarcherà in una magica avventura per ricongiungere gli IF dimenticati con i loro bambini. Nella versione italiana Ciro Priello e Pilar Fogliati figurano tra i doppiatori.