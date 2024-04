IF - Gli amici immaginari: Ciro Priello e Pilar Fogliati tra le voci della versione italiana

Eagle Pictures ha svelato che tra le voci italiane di IF - Gli amici immaginari ci saranno anche Ciro Priello e Pilar Fogliati. Il lungometraggio debutterà nelle sale italiane il 16 maggio ed è stato scritto, diretto e interpretato da John Krasinski.

I ruoli affidati alle star italiane

L'atteso lungometraggio IF - Gli amici immaginari è l'incredibile e magica storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli IF, cioè gli amici immaginari di tutte le persone. Grazie a questo suo insolito superpotere, si imbarcherà in una magica avventura per ricongiungere gli IF dimenticati con i loro bambini.

Nella versione italiana Pilar Fogliati darà la voce a Blossom, che in inglese è interpretata da Phoebe Waller-Bridge, mentre Ciro Priello sarà Blue, il ruolo affidato nella versione originale a Steve Carell.

Il cast originale

Tra gli interpreti, oltre alla star di The Office John Krasinski, ci saranno Ryan Reynolds, Steve Carell, Cailey Fleming, Fiona Shaw, Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Maya Rudolph, Jon Stewart, Bobby Moynihan, Sam Rockwell, Sebastian Maniscalco, Christopher Meloni, Richard Jenkins e Awkwafina.

Krasinski è coinvolto anche come produttore tramite la sua Sunday Night, in collaborazione con la Maximum Effort della star canadese. Reynolds, condividendo il primo trailer, aveva dichiarato: "Preparatevi per un film per tutta la famiglia che riscalderà i cuori, dal regista di A Quiet Place, la star di Deadpool, e lo studio che vi ha proposto Annihilation".