John Krasinski svela che Steve Carell lo ha fatto piangere sul set di IF - Gli amici immaginari

John Krasinski ha potuto collaborare nuovamente con Steve Carell, sua co-star nella serie The Office, in occasione del film IF - Gli amici immaginari. L'attore ha ora raccontato il motivo per cui durante le riprese si è commosso molto durante la reunion sul set.

La reunion sul set

Il film IF - Gli amici immaginari è stato scritto, diretto e interpretato da John Krasinski. Steve Carell ha invece la parte di uno degli amici immaginari della giovane protagonista, Bea, che improvvisamente ha la capacità di vedere le creazioni della mente di tutti.

Intervistato da Total Film, Krasinski ha parlato dell'occasione di lavorare nuovamente con il suo amico e collega, a cui è stato affidato il ruolo di Blue. Il filmmaker ha spiegato: "Per quanto sia stato divertente lavorare con lui, la parte più potente è stata rappresentata dal fatto che è arrivato con il discorso più sincero su quanto sia orgoglioso del fatto che io stia realizzando film".

Krasinski ha aggiunto: "Ha detto, parlando di quando ha letto lo script: 'Sono semplicemente così onorato nel farne parte. Farò qualsiasi cosa sia necessaria'. Quindi, quando ho pensato che avremmo riso tutto il giorno, non potevo sapere che in realtà avrei pianto per tutta la giornata dalla commozione".

John Krasinski e Steve Carell in una scena dell'episodio The Meeting della serie The Office

The Office USA: da remake a fenomeno

I dettagli del film

Scritto e diretto da John Krasinski, IF - Gli amici immaginari è l'incredibile e magica storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli IF, cioè gli amici immaginari di tutte le persone. Grazie a questo suo insolito superpotere, si imbarcherà in una magica avventura per ricongiungere gli IF dimenticati con i loro bambini. Il film è interpretato da Ryan Reynolds, John Krasinski, Cailey Fleming, Fiona Shaw. A dare le voci agli IF, personaggi meravigliosamente unici che riflettono l'incredibile potere dell'immaginazione di un bambino, saranno Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr. e Steve Carell, e molti altri ancora.